Valentino Rossi (Yamaha/19.): Falscher Weg im FP2

«Am Vormittag fühlte ich mich ziemlich gut», betonte Valentino Rossi am Freitag in Montmeló. Warum der Petronas-Yamaha-Star am Nachmittag Schwierigkeiten hatte und nur 19. wurde.

«Am Vormittag war ich nicht so schlecht. Ich lag nur auf Rang 15, hatte aber keine frischen Reifen mehr geholt. Ich fühlte mich ziemlich gut», versicherte Valentino Rossi, der mit zehn GP-Siegen der erfolgreichste Fahrer auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» ist.

Am Ende des Tages fand sich der Petronas-Yamaha-Neuzugang aber nur auf dem 19. Rang der kombinierten Zeitenliste wieder, der Rückstand auf die Spitze beträgt 1,6 Sekunden.

«Am Nachmittag haben wir einen Weg eingeschlagen, mit dem ich Mühe hatte», seufzte der 115-fache GP-Sieger. «Wir haben eine andere Abstimmung ausprobiert, um hauptsächlich die Bremsphase zu verbessern. Ich fühlte mich aber nicht wohl, ich war zu langsam. Ich konnte zwar hart bremsen, aber dann das Motorrad nicht einlenken. Ich hatte mit Untersteuern zu kämpfen und konnte die Linie nicht halten. Wenn ich die Linie halten wollte, musste ich zu langsam in die Kurve einlenken. Ich hatte leider kein gutes Gefühl. Wir haben versucht, etwas zu verbessern, es am Ende aber nur verschlechtert.»

Das bedeutet: «Meine Platzierung ist sehr schlecht, ich bin weit hinten. Auch die Zeitattacke mit dem weichen Reifen war schlecht. Für morgen werden wir also zurückgehen und eine Abstimmung wählen, die mehr der von heute Vormittag ähnelt», kündigte der «Dottore» am Freitagnachmittag an.

Das stellt sich die Frage: Nehmen Rossi und seine Crew vielleicht zu große Änderungen an der M1 vor? «Ich weiß es nicht so genau, wenn ich ehrlich bin», grübelte der 42-jährige Italiener. «Ich weiß aber, dass das Motorrad heute Vormittag ziemlich ähnlich war wie noch in Mugello – mit den üblichen Anpassungen, die man vornimmt, wenn man von Mugello nach Barcelona kommt, an den Federelementen zum Beispiel. Aber das Motorrad war ziemlich gleich.»

«Am Nachmittag haben wir versucht, etwas an der Gewichtsverteilung zu verändern. Danach hatte ich im Kurveneingang leider kein Gefühl zur Front mehr», ergänzte der Routinier. «Wir waren zu langsam, meine Pace war ziemlich schlecht. Am Nachmittag war das Gefühl einfach nicht gut.»

Zur neuen Kurve 10, deren nun überholtes Formel-1-Layout von Rossi als «Parkplatz-Kurve» verspottet worden war, erklärte der neunfache Weltmeister noch: «Es ist eine schwierige, sehr technische Kurve. Es ist schwierig, die richtige Linie und zu finden und den Scheitelpunkt zu treffen. Aber ich mag die Kurve, so ist mir Turn 10 lieber, weil wir wieder sehr nahe an der klassischen Kurve 10 von Catalunya sind.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (4. Juni)

1. Zarco, Ducati, 1:39,235 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,021 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,166

4. Binder, KTM, + 0,427

5. Bagnaia, Ducati, + 0,525

6. Viñales, Yamaha, + 0,586

7. Miller, Ducati, + 0,679

8. Bastianini, Ducati, + 0,742

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,748

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,748

11. Nakagami, Honda, + 0,797

12. Petrucci, KTM, + 0,825

13. Marini, Ducati, + 0,859

14. Oliveira, KTM, + 0,861

15. Marc Márquez, Honda, + 0,885

16. Mir, Suzuki, + 0,915

17. Lecuona, KTM, + 1,016

18. Alex Márquez, Honda, + 1,455

19. Rossi, Yamaha, + 1,601

20. Savadori, Aprilia, + 1,746

21. Martin, Ducati, + 1,950

MotoGP, Montmeló, FP1:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:40,378

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,024 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,373 sec

4. Viñales, Yamaha, + 0,375

5. Zarco, Ducati, + 0,389

6. Quartararo, Yamaha, + 0,475

7. Oliveira, KTM, + 0,549

8. Mir, Suzuki, + 0,582

9. Miller, Ducati, + 0,613

10. Bagnaia, Ducati, + 0,707

11. Nakagami, Honda, + 0,756

12. Martin, Ducati, + 0,807

13. Marc Márquez, + 0,830

14. Petrucci, KTM, + 0,876

15. Rossi, Yamaha, + 0,889

16. Lecuona, KTM, + 0,979

17. Bastianini, Ducati, + 0,985

18. Alex Márquez, Honda, + 1,059

19. Marini, Ducati, 1,086

20. Binder, KTM, + 1,134

21. Savadori, + 1,366