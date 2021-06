Polesetter Fabio Quartararo: Nur ein Fragezeichen

MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) schaffte es im sechsten Rennen der Saison zum fünften Mal in Folge auf Pole-Position. Schlüssel zum Erfolg auf dem Circuit de Catalunya sind in seinen Augen die Reifen.

Fünfmal Startplatz 1 in Folge: Das hat seit Marc Marquez (Honda) in der Saison 2014 kein Fahrer mehr hinbekommen. WM-Leader Fabio Quartararo distanzierte im Qualifying in Montmelo nahe Barcelona den Zweiten Jack Miller (Ducati) um 0,037 sec.



Der Franzose war in den Trainings mit allen Gummimischungen schnell, nebenbei fuhr er auch in FP4 zum fünften Mal in Folge Bestzeit.

«Ich fühle mich großartig mit dem Motorrad», unterstrich Quartararo. «Im FP4 haben wir den Medium-Reifen und den harten versucht, beide funktionieren gut. Wir wissen noch nicht, welchen wir wählen werden, das Gefühl ist mit beiden sehr ähnlich und die Rundenzeiten sind sehr gut. Im Qualifying hatte ich noch etwas in der Hinterhand, dann kamen aber die gelben Flaggen heraus. Ich glaube, wir werden ein super Rennen haben, das einzige Fragezeichen sind die Reifen.»

«Letztes Jahr fuhren beinahe alle mit weichen Vorder- und Hinterreifen», grübelte das Yamaha-Ass. «Die Reifen dieses Jahr sind anders, die Konstanz ist viel besser. Mit dem Medium-Reifen kann ich auch nach 24 Runden noch hohe 1:40er-Zeiten fahren. Sollte das Warm-up am Sonntagmorgen trocken sein, werde ich schauen, wie es mit dem harten Reifen geht.»

MotoGP-Ergebnis, Q2, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 1:38,853 min

2. Miller, Ducati, 1:38,890 min, + 0,037 sec

3. Zarco, Ducati, 1:39,049, + 0,196

4. Oliveira, KTM, 1:39,099, + 0,246

5. Morbidelli, Yamaha, 1:39,109, + 0,256

6. Viñales, Yamaha, 1:39,157, + 0,304

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,218, + 0,365

8. Binder, KTM, 1:39,343, + 0,490

9. Bagnaia, Ducati, 1:39,359, + 0,506

10. Mir, Suzuki, 1:39,431, + 0,578

11. Rossi, Yamaha, 1:39,605, + 0,752

12. Pol Espargaró, Honda, 1:41,791, + 2,938



Die weitere Startaufstellung:

13. Marc Márquez, Honda, 1:39,181 min

14. Nakagami, Honda, 1:39,347

15. Martin, Ducati, 1:39,532

16. Lecuona, KTM, 1:39,567

17. Bastianini, Ducati, 1:39,590

18. Petrucci, KTM, 1:39,744

19. Marini, Ducati, 1:39,942

20. Alex Márquez, Honda, 1:40,009

21. Savadori, Aprilia, 1:40,158