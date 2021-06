Iker Lecuona (KTM/16.): «Können um die Top-5 kämpfen» 05.06.2021 - 16:10 Von Günther Wiesinger

MotoGP © Gold & Goose Am Sonntag: Iker lecuona (27) vor Danilo Petrucci (9)

Tech3-KTM-Werkspilot Iker Lecuona (21) schaffte zwar nach zwei Stürzen am Samstag in Montmeló nur Statzplatz 16. Aber er trait sich am Sonntag im Rennen sehr viel zu.