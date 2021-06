Jorge Martin: Hand schmerzt, Comeback-Rennen ein Test

48 Tage nach seinem Horror-Crash von Portimão, der acht Knochenbrüche und eine Dreifach-OP zur Folge hatte, schwang sich Jorge Martin am Freitag in Montmeló wieder auf seine Pramac-Ducati.

Bei seinem Comeback landete Jorge Martin im FP1 auf Anhieb auf Rang 12, im FP2 gelang ihm aber keine Steigerung mehr. So stand für den Rookie am Ende des Freitags in der kombinierten Zeitenliste nur der 21. und letzte Platz zu Buche.

«Ich glaube, am Vormittag war es nicht so schlecht, ich lag ja auf P12. Wieder konkurrenzfähig zu sein, nach eineinhalb Monaten, in denen ich nicht auf dem Motorrad gesessen bin, ist nicht schlecht», unterstrich der 23-jährige Spanier, der bei seinem zweiten Antreten in der Königsklasse in Katar schon die Pole-Position und einen dritten Platz abgeräumt hatte.

«Am Nachmittag lief die Session auch großartig, meine Pace war gut», fuhr der Pramac-Jungstar fort. «Meine schnelle Rundenzeit wurde aber aus der Wertung genommen und als ich dabei war, mich zu verbessern, wäre ich auch beinahe per Highsider abgeflogen. Ich habe also beschlossen, es für den ersten Tag gut sein zu lassen.»

«Ich glaube, wenn der Grip sich am Samstag ein bisschen verbessert, werde ich konkurrenzfähig sein und vielleicht um einen Platz in den Top-13 oder Top-14 kämpfen», gab sich Martin vorsichtig optimistisch.

Was war bei der Rückkehr auf das MotoGP-Bike schwieriger, der körperliche oder mentale Aspekt? «Beides ist nicht einfach», gestand der Moto3-Weltmeister von 2018. «Körperlich ist vor allem die Bremsphase schwierig. Die ersten drei oder vier Runden sind okay, aber wenn ich länger fahre, schmerzt die Hand sehr. Es wird sicher eine Herausforderung, das Rennen am Sonntag zu Ende zu fahren. Ich sehe es als Test: Es ist besser hier zu sein und sieben Runden zu fahren, als zu Hause zu sitzen. Ich versuche einfach, Runden abzuspulen und meine Performance zu verbessern.»

Martin musste sich nach dem Sturz im FP3 des Portugal-GP (17. April) nicht nur an der rechten Hand, sondern auch am rechten Fußknöchel und dem linken Schienbeinkopf einem Eingriff unterziehen. Schmerzen bereitet ihm beim Fahren aber nur die Hand. «Knie und Fuß geht es perfekt, die machen keine Probleme», bestätigte der Ducati-Pilot. «Es ist nur die Hand und ich werde versuchen, mit ein bisschen Physiotherapie gegenzuwirken.»

MotoGP, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (4. Juni)

1. Zarco, Ducati, 1:39,235 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,021 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,166

4. Binder, KTM, + 0,427

5. Bagnaia, Ducati, + 0,525

6. Viñales, Yamaha, + 0,586

7. Miller, Ducati, + 0,679

8. Bastianini, Ducati, + 0,742

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,748

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,748

11. Nakagami, Honda, + 0,797

12. Petrucci, KTM, + 0,825

13. Marini, Ducati, + 0,859

14. Oliveira, KTM, + 0,861

15. Marc Márquez, Honda, + 0,885

16. Mir, Suzuki, + 0,915

17. Lecuona, KTM, + 1,016

18. Alex Márquez, Honda, + 1,455

19. Rossi, Yamaha, + 1,601

20. Savadori, Aprilia, + 1,746

21. Martin, Ducati, + 1,950

MotoGP, Montmeló, FP1:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:40,378

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,024 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,373 sec

4. Viñales, Yamaha, + 0,375

5. Zarco, Ducati, + 0,389

6. Quartararo, Yamaha, + 0,475

7. Oliveira, KTM, + 0,549

8. Mir, Suzuki, + 0,582

9. Miller, Ducati, + 0,613

10. Bagnaia, Ducati, + 0,707

11. Nakagami, Honda, + 0,756

12. Martin, Ducati, + 0,807

13. Marc Márquez, + 0,830

14. Petrucci, KTM, + 0,876

15. Rossi, Yamaha, + 0,889

16. Lecuona, KTM, + 0,979

17. Bastianini, Ducati, + 0,985

18. Alex Márquez, Honda, + 1,059

19. Marini, Ducati, 1,086

20. Binder, KTM, + 1,134

21. Savadori, + 1,366