Luca Marini (Ducati/12.): «Fehler im Windschatten»

Luca Marini wird in Montmeló zum dritten Mal in diesem Jahr Zwölfter

Avintia-Sky-VR46-Fahrer Luca Marini war über Platz 12 beim Catalunya-GP froh. Der Italiener ärgerte sich aber über einen Fehler in Kurve 1, der ihm unmittelbar hinter Bruder Valentino Rossi und Alex Márquez unterlief

MotoGP-Neuling Luca Marini musste seinen siebten Auftritt in der Königsklasse von Startposition 19 in Angriff nehmen. Ein Fehler in Kurve 1 warf den Avintia-Sky-VR46-Fahrer zu Rennbeginn zunächst zurück: «Im Windschatten von Alex Márquez und Valentino hatte ich große Probleme. Meine Reifen waren schnell überhitzt, wodurch auch der Luftdruck in den Reifen stieg. Durch einen Fehler in der ersten Kurve verlor ich dann leider ein paar Sekunden», schilderte der Ducati-Pilot den Vorfall.

Anschließend fuhr Marini ein kluges Rennen, in dem er noch einige Positionen gut machen und den Zielstrich als 12. überqueren konnte. «Das restliche Rennen verlief mehr oder weniger wie erwartet. Ich fuhr gut und schaffte es, beide Reifen bestmöglich zu verwalten. Die Strecke war sehr rutschig und ich bin wirklich glücklich, den 12. Platz nach Hause gefahren zu haben, auch wenn ich von den Fehlern der anderen Fahrer profitiert habe», resümierte der Italiener den Catalunya-GP.

Für den am Montag anstehenden MotoGP-Test auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» zeigte sich der 23-Jährige hoch motiviert: «Ich erwarte mir einiges von dem Tag, da uns nicht mehr viel auf die Top-Fahrer fehlt. Ich muss nur noch ein paar Zehntelsekunden finden, dann bin ich vorn dabei.»

MotoGP-Ergebnis, Montmeló, 6. Juni:

1. Oliveira, KTM, 24 Runden in 40:21,749 min

2. Zarco, Ducati, + 0,175 sec

3. Miller, Ducati, + 1,990

4. Mir, Suzuki, + 5,325

5. Viñales, Yamaha, + 6,281

6. Quartararo, Yamaha, + 7,815*

7. Bagnaia, Ducati + 8,175

8. Binder, KTM, + 8,378

9. Morbidelli, Yamaha, + 15,652

10. Bastianini, Ducati, + 19,297

11. Alex Márquez, Honda, + 21,650

12. Marini, Ducati, + 22,533

13. Nakagami, Honda, + 27,833

14. Martin, Ducati, + 29,075

15. Savadori, Aprilia, + 40,291

*Update: zwei Drei-Sekunden-Strafen

Stand Fahrer-WM nach 7 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo 115 Punkte. 2. Zarco 101. 3. Miller 90. 4. Bagnaia 88. 5. Mir 78. 6. Viñales 75. 7. Oliveira 54. 8. Aleix Espargaró 44. 9. Binder 43. 10. Morbidelli 40. 11. Nakagami 31. 12. Pol Espargaró 29. 13. Bastianini 26. 14. Alex Márquez 25. 15. Rins 23. 16. Petrucci 23. 17. 17. Martin 19. 18. Marc Márquez 16. 19. Rossi 15. 20. Lecuona 13. 21. Marini 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 143 Punkte. 2. Ducati 143. 3. KTM 83. 4. Suzuki 82. 5. Honda 52. 6. Aprilia 45.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 190 Punkte. 2. Ducati Lenovo 178. 3. Pramac Racing 124. 4. Suzuki Ecstar 101. 5. Red Bull KTM Factory Racing 97. 6. LCR-Honda 56. 7. Petronas Yamaha SRT 55. 8. Repsol Honda 52. 9. Aprilia Racing Team Gresini 48. 10. Esponsorama Racing Ducati 39. 11. Tech3 KTM Factory Racing 36.