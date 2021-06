Zeitplan: Die MotoGP kehrt auf den Sachsenring zurück

Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause werden am Sachsenring in einer Woche wieder die MotoGP-Motoren aufheulen: Der Zeitplan für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2021.

Schon seit den 1920er-Jahren fanden auf gesperrten öffentlichen Straßen in der Gegend von Chemnitz Auto- und Motorradrennen statt. 1996 wurde dann schließlich der Sachsenring gebaut, wo zwei Jahre später erstmals ein Motorrad-Grand-Prix ausgetragen wurde.

Der erfolgreichste Fahrer auf der 3,671 km langen deutschen WM-Strecke mit ihren zehn Links- und nur drei Rechtskurven ist Marc Márquez: Der Repsol-Honda-Star ist auf dem Sachsenring seit 2010 (damals noch in der Klasse 125 ccm) ungeschlagen. Seit seinem Comeback beim Portugal-GP im April kam der 28-jährige Spanier in dieser Saison über Platz 7 aber noch nicht hinaus.

Als WM-Leader kommt Fabio Quartararo nach Deutschland. Der Vorsprung des Yamaha-Werksfahrers schmolz nach dem doppelten Drei-Sekunden-Penalty von Montmeló aber auf 14 Punkte. Erster Verfolger ist Pramac-Ass Johann Zarco, dahinter lauern mit Jack Miller und Pecco Bagnaia zwei weitere Ducati-Piloten. Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki) liegt als WM-Fünfter nach sieben Rennen schon 37 Punkte zurück.

In der Moto2-WM führt der zukünftige Tech3-MotoGP-Pilot Remy Gardner das Klassement elf Zähler vor seinem Ajo-Teamkollegen Raul Fernandez an. Marcel Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP Team kommt als WM-Siebter zu seinem Heim-GP.

In der kleinsten Klasse der Motorrad-WM verfügt Shooting-Star Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) noch immer über ein großes Polster: Der Rookie hat 39 Punkte mehr auf dem Konto als der inzwischen zweifache Saisonsieger Sergio Garcia (GASGAS).

Ebenfalls im offiziellen Zeitplan vermerkt: Die Dorna wird am kommenden Freitag um 17.30 Uhr die Startnummer des in Mugello tragisch verunglückten Schweizers Jason Dupasquier im Rahmen einer kleiner Zeremonie im Beisein des CarXpert PrüstelGP Teams zurückziehen. Die #50 wird damit in der Moto3-Klasse künftig nicht mehr vergeben.

Der Zeitplan für den «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» 2021

Freitag, 18. Juni

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP1

12.30 – 13.00 Uhr: Northern Talent Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:05 – 16:35 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP2

16.50 – 17.20 Uhr: Northern Talent Cup, FP2



18.20 – 18.45 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Qualifying

19.00 – 19.30 Uhr: Northern Talent Cup, Qualifying



Samstag, 19. Juni

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



16.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (19 Runden)

17.30 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 1 (18 Runden)



Sonntag, 20. Juni

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



11.00 Uhr: Moto3, Rennen (27 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (28 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (23 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (19 Runden)

16.30 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 2 (18 Runden)