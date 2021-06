Alex Márquez (12.) direkt in Q2: Das war ungewohnt 19.06.2021 - 20:59 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Alex Márquez geht vom zwölften Startplatz aus in den Deutschland-GP

Für Alex Márquez wäre in der Qualifikation des Deutschland-GP mehr möglich gewesen als der zwölfte Platz. Allerdings wurde der Spanier von Jack Miller ausgebremst. Am Sonntag will er sich nach vorne kämpfen.