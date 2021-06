Maverick Viñales (Yamaha/21.): Unzählige Fragezeichen

Yamaha-Pilot Maverick Viñales wurde durch einen Sturz im dritten Freien Training aus dem Rhythmus gebracht. Anschließend fand der Spanier auf dem Sachsenring nicht mehr in die Spur. Er fährt aus der letzten Reihe los.

Nachdem Maverick Viñales in der Qualifikation auf dem Sachsenring nicht über den 21. Startplatz hinausgekommen war, präsentierte sich der Spanier wortkarg. Man habe die unter dem neuen Crew-Chief Silvano Galbusera angestoßene Arbeit auch in Deutschland vorangetrieben. Ist die Entwicklungsarbeit aber die einzige Erklärung für das enttäuschende Resultat? Seine Antwort: «Wir versuchen, die gesammelten Informationen zu verstehen, denn ganz genau wissen wir noch nicht, wo die Probleme liegen. Unter anderem fehlt es uns an Kurvengeschwindigkeit und beim Lenken habe ich Schwierigkeiten. Wir werden aber weitermachen und uns verbessern.»

Doch wie weit kann es für den Yamaha-Piloten nach vorne gehen? «Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe, wir können zulegen, aber es ist nicht so einfach, alles zu verstehen. Wir haben im Rennen aber keinen Druck.»

Optimistisch stimmt ihn seine Rennpace. Viñales meint: «Der Rhythmus passt. Wenn ich es schaffe, mit den Reifen sanft umzugehen, dann kann ich in den letzten Runden vielleicht noch etwas aufholen.»

Team-Direktor Massimo Meregalli sagt: «Maverick hatte einen wirklich harten Tag. Er hatte einen Sturz im FP3, kurz bevor er seine Zeitattacke starten wollte, und von da an ging es bergab. Er musste in Q1 antreten und hat danach nie wirklich das richtige Gefühl gefunden. Also müssen wir sein Vertrauen in das Motorrad wiederherstellen. Wir erwarten, dass das Rennen bei diesen heißen Temperaturen sehr hart sein wird, vor allem wegen des Reifenmanagements in den langen Linkskurven. Wir werden an einigen letzten Einstellungsänderungen arbeiten, die wir im Warm-Up ausprobieren können. Vielleicht hilft das.»

MotoGP, Sachsenring, Q2 (19. Juni):

1. Zarco, Ducati, 1:20,236 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:20,247 min, + 0,011 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:20,447, + 0,211

4. Miller, Ducati, 1:20,508, + 0,272

5. Marc Márquez, Honda, 1:20,567, + 0,331

6. Oliveira, KTM, 1:20,589, + 0,353

7. Martin, Ducati, 1:20,617, + 0,381

8. Pol Espargaró, Honda, 1:20,659, + 0,423

9. Nakagami, Honda, 1:20,810, + 0,574

10. Bagnaia, Ducati, 1:20,811, + 0,575

11. Rins, Suzuki, 1:20,949, + 0,713

12. Alex Márquez, Honda, 1:21,135, + 0,899



Die weitere Startaufstellung:

13. Binder, KTM, 1:20,736

14. Marini, Ducati, 1:20,864

15. Bastianini, Ducati, 1:20,953

16. Rossi, Yamaha, 1:20,972

17. Mir, Suzuki, 1:21,014

18. Morbidelli, Yamaha, 1:21,091

19. Petrucci, KTM, 1:21,137

20. Lecuona, KTM, 1:21,154

21. Viñales, Yamaha, 1:21,165

22. Savadori, Aprilia, 1:21,411