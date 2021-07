Uccio über Valentino Rossi: «Es sind seltsame Ferien»

Uccio Salucci, Valentino Rossis bester Freund und Geschäftspartner, spricht offen über die aktuelle Situation rund um den neunfachen Weltmeister, der über seine Zukunft grübelt.

MotoGP-Ikone Valentino Rossi (42) gönnt sich derzeit eine Auszeit und verwendet diese auch zur endgültigen Entscheidungsfindung, was seine Zukunft betrifft. Rossi nutzte die MotoGP-Sommerpause in den vergangenen Jahren unter anderem immer zu einem Segel-Turn mit engen Freunden nach Kroatien, wo er den Kopf frei bekam.

Diesmal ist die Lage grundlegend anders. Die Ergebnisse des "il Dottore" mit der Petronas-Yamaha sind bisher mehr als enttäuschend. Platz 10 in Mugello war bisher das höchste der Gefühle für den 115-fachen GP-Sieger.

Rossi ließ zuletzt in Assen nach seinem Crash auch anklingen, dass es sehr schwierig werde, die Karriere fortzusetzen. Viele Beobachter spekulieren schon über eine etwaige Verkündung des Rücktritts von Rossi beim Heimrennen in Misano Adriatico im September.

Rossis VR46-Geschäftspartner und Jugendfreund Uccio Salucci erklärt gegenüber Sky: «Ergebnisse wie teilweise in Assen in den Trainings oder auch das Rennen auf dem Sachsenring, als er vom Speed her gut dabei war, tun Valentino gut und helfen ihm bei seiner Entscheidung. Ich denke, dass er sich tief drinnen noch nicht entschieden hat. Aber er überlegt natürlich.»

Salucci bestätigt: «Es werden seltsame Ferien. Der Körper ist zwar nicht an der Strecke, der Kopf aber sehr wohl. Die wirklichen Ferien kommen dann im Dezember. Ich hoffe, dass ihn die Meeresluft zur richtigen Entscheidung führt. Dann sehen wir, was passiert.»

Salucci führt auch an: «Wir haben momentan auch ein Bike, mit dem es sehr schwierig ist, auf der Geraden zu überholen. Es gibt viele komplizierte Aspekte.»

Fakt ist: Die Investoren um Prinz Abdulaziz bin Abdullah Al Saud (Tanal Entertainment Sport & Media) wünschen sich Rossi 2022 im Team gemeinsam mit seinem Bruder Luca Marini. Dort müsste Vale aber eine Ducati steuern. «Ich stimme dem Prinzen zu», sagt Salucci. «Aber wir müssen die Entscheidung von Vale akzeptieren, egal wie sie ausfällt. Ich hoffe, dass der Wunsch des Prinzen in Erfüllung geht, aber Valentino muss entscheiden. Wir bleiben in jedem Fall immer an seiner Seite.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.