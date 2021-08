Alex Rins (4.): Die neuen Teile kamen zu spät

Bei Suzuki kamen die neuen Teile, die für Österreich eingeplant sind, erst kurz vor dem Start des zweiten Freien Trainings. Trotzdem war Alex Rins von Beginn an schnell. Als Vierter liegt er auf Q2-Kurs.

Alex Rins hat in Spielberg einen guten Eindruck hinterlassen. Der Suzuki-Pilot fühlte sich sowohl in der trockenen ersten Einheit wohl als auch im zweiten Freien Training. In der kombinierten Zeitenliste landete er mit 0,4 sec Rückstand auf Spitzenreiter Takaaki Nakagami auf dem vierten Rang, obwohl das «ride height adjuster», jene Vorrichtung zur Anpassung der Fahrhöhe, mit deren Hilfe das Heck der Maschine während der Fahrt abgesenkt wird, noch gar nicht im Einsatz war.

«Wir waren so lange nicht auf dem Motorrad gesessen, aber am Ende war es ein guter Tag. Auch im Nassen habe ich mich wohlgefühlt», sagte Rins. Bei der Lieferung der Vorrichtung gab es jedoch Probleme, bestätigte der Spanier: «Erst 30 Minuten vor dem zweiten Freien Training sind die Teile angekommen. Wir konnten sie nicht testen und haben deswegen eine Menge Arbeit vor uns am Samstag.»

Sein oberstes Ziel ist die Qualifikation für Q2. «Wir werden es versuchen», gibt sich Rins kämpferisch. Nach seiner Sturzserie in dieser Saison und der Verletzung, die er sich beim GP in Montmeló zugezogen hatte, ist er inzwischen aber wieder bei 100 Prozent. «Ich bin wieder fit und spüre keinen Schmerz. Natürlich ist es schade, dass es am Mittag geregnet hat. Ich hatte auch kleinere Probleme mit dem Grip, aber meine Leistung im ersten Freien Training war gut. Ich fühle mich gut vorbereitet», machte Rins in seiner Medienrunde klar.

Nach der bislang verkorksten Saison geht es für ihn darum, den Anschluss an seinen Teamkollegen und die WM-Spitze herzustellen. Im Moment ist Rins nämlich auf Rang 14 in der Gesamtwertung zurückgefallen.

MotoGP, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (6. August):

1. Nakagami, Honda, 1:23,805 min

2. Mir, Suzuki, + 0,076 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,378

4. Rins, Suzuki, + 0,416

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,449

6. Marc Márquez, Honda, + 0,670

7. Viñales, Yamaha, + 0,687

8. Quartararo, Yamaha, + 0,775

9. Zarco, Ducati, + 0,775

10. Miller, Ducati, + 1,022

11. Pedrosa, KTM, + 1,045

12. Bagnaia, Ducati, + 1,110

13. Alex Márquez, Honda, + 1,154

14. Marini, Ducati, + 1,402

15. Oliveira, KTM, +1,433

16. Rossi, Yamaha, + 1,459

17. Martin, Ducati, + 1,511

18. Binder, KTM, + 1,512

19. Petrucci, KTM, + 1,604

20. Lecuona, KTM, + 1,694

21. Bastianini, Ducati, + 1,780

22. Savadori, Aprilia, + 1,988

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,285