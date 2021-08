Jack Miller (Ducati): «Darryn Binder hat die Eier»

Ducati-MotoGP-Ass Jack Miller sprach am Freitag sehr offen über den möglichen Aufstieg von Darryn Binder in die MotoGP-WM bei Petronas Yamaha.

Jack Miller (26) wechselte in der Saison 2015 als Vize-Weltmeister von der Moto3 direkt in die MotoGP-WM. Der redselige Aussie aus dem Ducati-Werksteam benötigte dann aber bei LCR-Honda und Marc VDS einiges an Zeit. Richtig stabilisieren konnte er sich erst in seinem dritten Jahr und später in der Pramac-Ducati-Truppe. Immerhin gewann er 2016 schon den Regen-GP in Assen auf der Marc VDS-Honda.

Am Freitag in Spielberg sprach er über die Option, dass eventuell der Südafrikaner Darryn Binder bei Petronas-Yamaha für den Rest der Saison oder für 2022 auf die MotoGP-Yamaha befördert wird und somit wie er selbst einst eine WM-Kategorie überspringen würde. Miller: «Einer wie Darryn Binder, der die Gelegenheit hat, warum nicht? Er hat die Eier und die Fähigkeiten, das ist sicher. Warum also nicht?»

«Ich habe schon oft gesagt: Wenn so etwas kommt, dann sollte man es wohl auch nehmen. Wenn dieser MotoGP-Zug kommt, muss man aufspringen. Manche Leute bekommen die Gelegenheit für die MotoGP-WM nie! Es wird ein großer Schritt, aber er nimmt zumindest den Druck von mir», lachte Jack.

Der Australier schränkt aber ein: «Ich hatte nach 2014 genau betrachtet eine komplett andere Situation als Darryn heute. Ich war zunächst bei Honda mit dem RS-Bike unterwegs und musste mir den Weg dort auch hart erkämpfen. Jetzt kommt man rein in die MotoGP und hat gleich mal ein wirklich ordentliches Bike.»