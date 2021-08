Francesco Bagnaia: «Das ist auch Dovis Verdienst»

Francesco Bagnaia lobt die Entwicklungsschritte bei Ducati. Dass es vorangeht, zeigt auch ein Blick auf die Konstrukteurs-WM, denn die Roten haben in Spielberg den ersten Rang übernommen.

Francesco Bagnaia hat in der WM-Gesamtwertung der MotoGP-Klasse den zweiten Platz übernommen. In Spielberg zeigte er seine Qualitäten und arbeitete sich in der Schlussrunde bei widrigen Bedingungen noch einmal nach vorn. Der Ducati-Pilot ist beim Werk aus Borgo Panigale längst angekommen, obwohl ihm der ersehnte Premierensieg noch fehlt.

Mit seiner Entwicklung und jener der Desmosedici ist er aber zufrieden: «Alle vier Fahrer, die auf Werksmaschinen sitzen, haben verschiedene Stärken und Schwächen. Gemeinsam entwickeln wir das Motorrad in die richtige Richtung. Ich finde, wir haben schon in dieser Saison Fortschritte gemacht und ich bin auch davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Chassis 2022 noch stärker sein werden.»

Seine These wird von einem Blick auf die Konstrukteurs-WM unterstrichen, denn dort hat Ducati die Führung übernommen. Das ist aber nicht allein der Verdienst der aktuellen Fahrer, meint Bagnaia: «Für mich haben Danilo Petrucci in den vergangenen zwei Jahren und Andrea Dovizioso seit 2013 einen unglaublichen Job abgeliefert. Als Dovi begonnen hat, kämpfte man bei Ducati noch mit vielen Problemen. Dass wir heute um die WM kämpfen, ist sein Verdienst. Aber auch Jorge Lorenzo, Andrea Iannone und Danilo haben geholfen.»

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bis 2016 blieben die GP-Erfolge noch aus, nachdem man zuvor mit Casey Stoner zahlreiche Siege und einen WM-Titel eingefahren hatte. Dann meldeten Dovizioso und Iannone sich zurück. Drei Mal wurde Dovizioso Vize-Weltmeister und Bagnaias Traum ist es, noch einen Rang weiter nach oben zu rücken. «Wir arbeiten an den Details. Nach jeder Session gehen wir mit unseren Erkenntnissen zu Gigi Dalla'Igna und geben ihm Rückmeldung. So können die Mechaniker und Ingenieure das Motorrad so abstimmen, dass wir Fahrer gut zurechtkommen. Wir verbessern uns immer mehr», sagt Bagnaia.

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:43,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +12,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +14,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +15,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +17,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +17,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +19,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +20,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +20,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +21,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +28,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +28,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +33,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +38,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +43,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +55,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.