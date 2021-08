Sepang-GP wackelt – Misano-GP als Ersatz – Texas fix?

In Malaysia ist die Regierung zurückgetreten, das macht für die Dorna die Verhandlungen mit den Gesundheitsbehörden so gut wie unmöglich. Bis Freitag soll über die Sepang-GP-Absage entschieden werden.

Wie schon vor acht Tagen exklusiv berichtet, muss mit einer Absage des Motorrad-GP in Sepang/Malaysia (22. Bis 14. Oktober) gerechnet werden. Denn die Gesundheitsbehörden verlangen dort immer noch für alle Einreisenden eine zehntägige Quarantäne in ausgwählen Hotels in der Nähe des Kuala Lumpur International Airport (KLIA), auch für alle voll immunisierten Mitglieder der rund 1500 Mitglieder umfassenden «Dorna MotoGP bubble». Außerdem darf niemand einreisen, der nicht gegen Covid-19 geimpft worden ist. Von den Fahrern hat sich – soweit bekannt – bisher nur der MotoGP-WM-Vierte Johann Zarco nicht impfen lassen, dazu Moto2-Teambesitzer Sito Pons.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta rechnet bis Freitag (20. August) mit einer Entscheidung der malaysischen Behörden, ob die Quarantänebestimmunge für die GP-Teams aufgehoben werden.s steht fest: Der GP-Tross wird in Kuala Lumpur keinen einzigen Tag in Quarantäne gehen.

Übrigens: Schon Mitte Januar musste der Sepang-MotoGP-Test wegen der strengen Reisebeschränkungen kurzfristig abgesagt werden.

Jetzt kommt in Malaysia noch eine Regierungskrise erschwerend dazu. Regierungschef Muhyiddin Yassin und sein Kabinett sind gestern zurückgetreten. Damit ist das zu den «emerging markets» gehörende südostasiatische Land in eine neue Krise geschlittert. Malaysia ist bereits mit der sich verschärfenden Coronavirus-Krise aufgrund der Delta-Variante stark betroffen.

Das Kabinett des 74-jährigen Muhyiddin hat nach nur 17 Monaten im Amt den Rückzug angetreten, nachdem ihm verbündete Parlamentsabgeordnete und der malaysische König Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah endgültig die Unterstützung entzogen hatten.

Muhyiddin war im Frühjahr 2020 nach dem Scheitern der reformorientierten Regierung an der Spitze eines umstrittenen muslimischen Parteienbündnisses und ohne Wahl an die Macht gekommen.

Vorher hatte der inzwischen 96 Jahre alte Tun Mahathir bin Mohamad, kurz als Mahathir oder Dr. M bekannt, seit dem 10. Mai 2018 als Premierminister von Malaysia amtiert. Zuvor hatte Dr. M dieses Amt bereits von 1981 bis 2003 bekleidet. Danach musste er wegen einer Korruptionsaffäre zurücktreten. Am 24. Februar 2020 reichte Mahathir mit fast 95 Jahren (!) seinen Rücktritt ein, zugleich erklärte seine Partei Bersatu den Austritt aus der Regierungskoalition. Der König nahm den Rücktritt an, Mahathir blieb jedoch bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers geschäftsführender Regierungschef. Am 1. März 2020 wurde er von Muhyiddin Yassin abgelöst.

Übrigens: Dr. M ist ein Onkel des ehemaligen Sepang-Circuit-Geschäftsführer Razlan Razali, der jetzt als Teamprinzipal des Petronas-GP-Teams agiert und der durch seine Position und seine Verwandtschaft in Malaysia erstklassig vernetzt ist.

Malaysia steht momentan ohne Regierung da, eine Neuwahl gilt wegen der wirtschaftlichen Probleme auf Grund der Covid-19-Krise als unwahrscheinlich. Die Dorna-Funktionäre haben momentan bei den Behörden keine Ansprechpartner mehr, also muss mit der Absage des GP von Malaysia gerechnet werden.

SPEEDWEEK.com hat schon vor einer Woche berichtet, in diesem Fall würde ein zweiter Misano-GP eingeschoben, aller Voraussicht nach am Sepang-Weekend vom 24. Oktober.

In Misano findet bereits von 17. bis 19. September der San-Marino-GP statt. Am Dienstag und Mittwoch danach folgt ein zweitägiger MotoGP-Test auf dem Misano World Circuit, nachher wird der Trip nach Austin/Texas unternommen.

An der Austragung des Red Bull US-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) wird nicht mehr gerüttelt. «Texas ist fix», versicherte Carmelo Ezpeleta beim GP von Österreich. «Alle gegenteiligen Meldungen sind Unsinn. Wenn sich nichts Dramatisches ändert, werden wir am ersten Oktober-Wochenende in Texas fahren.»

Falls Texas wider Erwarten gestrichen werden muss, könnte im Oktober ein zweiter Jerez-GP eingeschoben werden. Denn es sollen unbedingt 18 Grand Prix ausgetragen werden.

Der aktuelle MotoGP-Kalender 2021 (Stand 21. Juli)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



* Nachtrennen