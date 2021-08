Enea Bastianini (Ducati): Halbe Verkleidung verloren

Für MotoGP-Rookie Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) war der zweite Spielberg-GP schon nach fünf Runden vorbei, als sich seine Ducati Desmosedici GP19 plötzlich in ein Naked-Bike verwandelte.

Von Startplatz 15 war Enea Bastianini in der Anfangsphase des Österreich-GP bis in den Kampf um die Top-10-Plätze vorgestoßen, nach nur fünf von 28 Runden musste er sein Arbeitsgerät allerdings an der Box abstellen. Denn die linke Seite der Verkleidung hatte sich gelöst und war in hohem Bogen an den Streckenrand geflogen. Glücklicherweise wurde weder ein anderer Fahrer noch ein Streckenposten getroffen.

Der Moto2-Weltmeister des Vorjahres schüttelte in der Avintia-Box ungläubig den Kopf. Eine Erklärung für das ungewöhnliche Problem hatte er auch später nicht: «Leider ging die Verkleidung des Motorrads kaputt. Ich verstehe es nicht und kenne den Grund nicht, aber es ist passiert.»

«Das ist frustrierend, weil wir konkurrenzfähig und schnell waren, ich war auf dem Weg nach vorne. Zu dem Zeitpunkt fuhr ich Zeiten wie an der Spitze und ich bin überzeugt, dass ich für die gesamte Renndistanz eine ausgezeichnete Pace hätte halten können. Denn im FP4 und im Warm-up war ich sehr konstant», ärgerte sich der 23-Jährige aus Rimini. «Es ist schade und ziemlich frustrierend. Ich hoffe, dass es in den nächsten Rennen besser läuft und ich auch mehr Glück haben werde.»

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:43,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +12,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +11,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +12,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +14,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +14,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +17,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +17,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +18,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +25,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +25,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +30,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +35,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +40,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +52,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.