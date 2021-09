Hervé Poncharal (Tech3 KTM): «Ich war sprachlos»

Das Team rund um Hervé Poncharal erlebte beim Silverstone-GP «das beste Rennen der Saison». Der KTM Tech3-Teamchef hofft, dass der siebte Platz Iker Lecuona dabei hilft, einen MotoGP-Platz für 2022 zu finden.

Zwar egalisierten Iker Lecuona mit Platz 7 und Danilo Petrucci mit Platz 10 ihr bestes Saisonergebnis nicht, dennoch bezeichnete KTM Tech3-Teamchef Hervé Pocharal das Silverstone-Rennen «bei weitem als das beste der Saison.» Denn der Abstand zum Sieger Fabio Quartararo (Yamaha) war mit 13,560 sec bei Lecuona und 16,287 sec bei Petrucci so gering wie noch nie in diesem Jahr.

Von Startplatz 18 zeigte der 21-jährige Lecuona eine starke Anfangsphase, bereits in der ersten Runde hatte er sechs Positionen gut gemacht. Mit dem siebten Platz feierte der Spanier sein zweitbestes MotoGP-Karriereergebnis, nachdem er zwei Wochen zuvor in Spielberg bereits Sechster geworden war. Teamkollege «Petrux» startete von Position 16 und arbeitete sich im Rennverlauf bis auf den zehnten Platz vor.

«Was für ein Rennen!», kommentierte Poncharal das Ergebnis. «Sowohl Iker als auch Danilo kämpften um Top-Positionen, das hat unsere Erwartungen komplett übertroffen. Ich bin sprachlos, denn das Jahr war bisher nicht einfach für uns. Es war oft schwierig, die beiden Fahrer in der Garage zu empfangen, wenn das Rennen nicht so lief, wie wir das erwartetet hatten.»

«Aber in Silverstone haben beide Piloten einen unglaublichen Kampfgeist gezeigt. Sie haben aggressive, aber saubere Überholmanöver gesetzt. Beide Fahrer unter den ersten zehn zu haben, in einem Rennen, wo fast niemand vorne gestürzt ist, bedeutet ein wirkliches Top-10-Resultat.»

Zu den MotoGP-Aussichten seiner Schützlinge, die das Team am Ende der Saison verlassen müssen, meinte der Franzose: «Danilo hat gezeigt, dass er immer noch ein schneller Fahrer ist. Besonders stolz bin ich auf Iker, der bewiesen hat, dass er weiterhin wächst und jeden Tag ein besserer MotoGP-Pilot wird. Ich hoffe, diese Leistung hilft ihm dabei, einen Platz für nächstes Jahr zu finden.»

Das Moto3-Lager des Tech3 Teams verlässt England mit gemischten Gefühlen. Deniz Öncü, der den Silverstone Circuit zum ersten Mal besuchte, sicherte sich mit Platz 8 erneut ein Top-10-Ergebnis. Ayumu Sasaki musste das Rennen von Position 17 angehen und arbeitete sich am Ende noch bis auf den 13. Rang vor.

Poncharal fasste das Wochenende zusammen: «Es war ein seltsames Moto3-Rennen, da normalerweise 20 Fahrer in einer Gruppe um den Sieg kämpfen. Deniz hatte eine gute Ausgangslage. Auch wenn er am Ende den Anschluss an die vorderen Jungs verlor, sind wir mit seiner Leistung zufrieden. Bei Ayumu wussten wir, dass es für ihn aufgrund der schlechten Startposition schwierig werden wird. Immerhin sammelte er am Ende noch drei Punkte: Wir sind dennoch enttäuscht, da er am Freitag sehr stark war.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.