Offiziell: Viñales startet ab Aragón-GP für Aprilia!

Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales (26) wird nach dem Privattest in Misano alle noch verbliebenen Rennen der MotoGP-Saison 2021 auf der RS-GP bestreiten.

Am 16. August bestätigte Aprilia offiziell, dass Maverick Viñales für 2022 das Aprilia-Werksteam verstärken wird. Weil sein Yamaha-Vertrag nach der Suspendierung in Spielberg aber mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde, gab der neunfache MotoGP-Sieger sein Debüt auf der RS-GP schon am gestrigen Dienstag in Misano.

Ganz offensichtlich verliefen die privaten Testfahrten, die auch heute noch fortgesetzt wurden, zur beidseitigen Zufriedenheit, denn der Hersteller aus Noale teilte nun mit: Bereits beim Aragón-GP vom 10. bis 12. September wird Viñales für das Aprilia Racing Team Gresini an den Start gehen und Lorenzo Savadoris Platz an der Seite von Aleix Espargaró einnehmen. Espargaró brachte Aprilia im MotorLand übrigens schon zweimal auf Rang 6 (2017 und 2018) und einmal auf den siebten Platz (2019).

Savadori bleibt trotzdem Teil der Aprilia-Familie: Der 28-Jährige wurde für 2022 als Testfahrer bestätigt und soll in dieser Saison noch Wildcard-Einsätze bestreiten, sobald sein rechter Fußknöchel verheilt ist.

«Wir sind sehr stolz, unsere Pläne für die laufende Saison und für 2022 verkünden zu können, mit dem Ziel, den Beitrag unserer drei Fahrer zu optimieren», erklärte Rennchef Massimo Rivola. Für Aprilia sei es eine große Freude, neben Aleix Espargaró ein Talent wie Maverick willkommen zu heißen. «Er entwickelte auf Anhieb ein großartiges Gefühl zur Mannschaft und zum Motorrad und ich bin überzeugt, dass es schon vom Aragón-GP an sein Maximum geben kann», schwärmte Rivola vom Neuzugang.

Mit Blick auf Savadori ergänzte der CEO von Aprilia Racing: «Gleichzeitig bestätigen wir auch Lorenzo in der Rolle des Testfahrers für 2022 – eine wesentliche Position, welche seinem großen Einsatz für die Entwicklung der neuen RS-GP gerecht wird. Die Saison 2021 wird er mit Wildcard-Einsätzen beenden, die wir gemeinsam entscheiden werden, sobald er wieder zu 100 Prozent fit ist.»

«Die Entscheidung, Maverick ab Aragón dabei zu haben, ist ein direktes Ergebnis des Misano-Tests», unterstrich Romano Albesiano. «Es war nicht selbstverständlich, dass Maverick auf Anhieb ein gutes Gefühl mit unserem V4-Motor haben würde, nachdem er seine gesamte bisherige Karriere auf Maschinen mit Reihenmotor verbracht hatte. Deshalb war der Test auf einer Strecke, die für unser Motorrad in der Vergangenheit nicht einfach war, ein wichtiger Wegweiser war. Wir sind zufrieden mit dem umgehend positiven Feedback von Maverick, der ein gutes Gefühl mit der RS-GP, der Mannschaft und der Arbeitsweise an den Tag legte.»

«Das Talent von ihm und Aleix ermöglicht uns – gemeinsam mit der Erfahrung, die Lorenzo in dieser Saison sammelte – optimistisch auf die Zukunft unserer MotoGP-Projekts zu blicken», so der Technische Direktor in Noale.

Der aktuelle MotoGP-Kalender 2021 (Stand 19. August)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

24. Oktober: Misano/I

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



* Nachtrennen