Valentino Rossi: Frecce und spezielle Fan-Editionen

Der letzte Auftritt von MotoGP-Allzeit-Ikone Valentino Rossi auf italienischem Boden wird am Wochenende in Misano Adriatico mit besonderen Aktionen begangen.

Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi (42) absolviert am kommenden Wochenende in Santamonica seinen vorerst letzten Renneinsatz als MotoGP-Fahrer auf italienischem Boden. Nach dem Meeting von Misano stehen im MotoGP-Kalender 2021 nur noch die Rennen in Portimão in Portugal und im spanischen Valencia auf dem Programm. Danach will sich «Il Dottore» als aktiver Rennfahrer zurückziehen.

Misano wird also ein in vielen Belangen geschichtsträchtiges und sicher auch emotionales Event. Wegen des Petronas-Yamaha-Stars wird Misano nicht nur auf Grund der täglich 30.000 zugelassenen Fans Kopf stehen. Auch die weltberühmte Kunstflieger-Staffel «Frecce Tricolori» werden am Rennsonntag extra für den «GOAT» (Greatest of all Times) einen eigens einstudiertes Schauflug-Spektakel über dem Gelände der Rennstrecke von Misano vorführen.

Auch die Marke «VR46» – die eigene Merchandising-Firma von Rossi – hat sich längst für das Spektakel gerüstet. In Misano werden zahlreich brandneue Artikel auf den Markt kommen. Die Bandbreite reicht von Schlüsselanhängern, Kappen und Shirts bis hin zu Kaffeetassen und anderen Goodies.

Allen gemeinsam ist die Botschaft «Thank you Vale», die auf den Artikeln angebracht ist. Im Heimatort Tavullia, wo Rossi auch den VR46-Firmensitz hat und eine Pizzeria betreibt, wurde ein riesiges Transparent mit der Aufschrift «Grazie Vale!» angebracht.

Rossi selbst hat sich gut vorbereitet. Am Mittwoch hat er noch auf seiner Moto Ranch im benachbarten Tavullia trainiert und sich mit seinen Schützlingen bei einem Night-Race duelliert. Auch ein Trainingstag mit 600-ccm-Yamaha-R6-Bikes auf der Kart-Piste von Misano war dabei.