Marc Márquez (7.): 30 Sekunden lang Schulterschmerzen 23.10.2021 - 18:27 Von Maximilian Wendl

© Fitti Weisse Marc Márquez verhindert in spektakulärer Manier einen Abflug © Fitti Weisse Ein wahrer Márquez-Save © Fitti Weisse Der Beweis: Marc blieb sitzen Zurück Weiter

Marc Márquez hatte am Samstag in Misano gleich mehrere Abflüge, die glimpflich verliefen. Am spektakulärsten war aber seine Rettungsaktion im zweiten Teil der Qualifikation, die er auf P7 abschloss.