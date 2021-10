Emilia Romagna-GP: Vierte Pole in Folge für Bagnaia 23.10.2021 - 14:56 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Blick in die Ducati-Box von Francesco Bagnaia © Fitti Weisse Hinter Jack Miller stürzte Marc Marquez © F.Glänzel Pecco Bagnaia: Von Q1 auf die Pole

Auch der Umweg über das Q1 hielt Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia nicht davon ab, das vierte MotoGP-Rennen in Folge von der Pole-Position aus in Angriff zu nehmen. Marc Márquez gehörte in Misano zu den Sturzpiloten.