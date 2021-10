Luca Marini (Ducati/3.): «Habe daran geglaubt!»

Valentino Rossis Bruder Luca Marini sicherte mit Startplatz 3 im MotoGP-Qualifying von Misano Adriatico seine erste MotoGP-Front-Row und überdies Ducati den totalen Triumph.

Luca Marini sorgte auf abtrocknender Piste in Misano am Samstag für große Freude bei den Ducati-Bossen, die sich über eine erste Reihe aus drei Desmo-Fahrern freuen konnten. Für den 24-Jährigen war es nach Startplatz 5 in Portimão/Portugal die beste Saisonleistung in der MotoGP-WM.

«Ich habe daran geglaubt», erklärt der VR46-Ducati-Schützling und Moto2-Vizeweltmeister von 2020. «Der Samstag war auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli hektisch. «Ich wusste, dass der Abstand zwischen den Bikes geringer ist. Der Fahrer macht dann den Unterschied. Ich habe versucht, eine saubere Runde zusammenzubekommen. Ich wusste dann auch, dass es eine starke Runde war. Als ich auf die Anzeigetafel geschaut habe, spürte ich große Emotionen.»

Marini schildert auch: «Das Gefühl war zu Beginn des Jahres nicht so gut. Die Jungs haben aber großartig gearbeitet. Ich kann jetzt mit dem Bike stark sein. Ich will die Saison so gut wie möglich abschließen.»

Für den Sonntagvormittag sind in Misano noch nasse Verhältnisse prognostiziert.

Marini weiß auch, worauf es aus dieser hervorragenden Startposition in Misano am Sonntag ankommen wird: «Das Rennen wird schwer. Auf trockener Piste ist der Abstand zur Spitze etwas größer. Ich wäre happy, wenn ich dann in die Top-10 fahren könnte. Ich will von den Top-Jungs lernen und von ihnen etwas abschauen. Das Rennen ist der Bereich, in dem ich mehr arbeiten muss.»

MotoGP-Ergebnis Misano, Q2 (23. Oktober):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,045 min

2. Miller, Ducati, 1:33,070 min, + 0,025 sec

3. Marini, Ducati, 1:33,130, + 0,085

4. Pol Espargaró, Honda, 1:33,313, + 0,268

5. Oliveira, KTM, 1:33,439, + 0,394

6. Morbidelli, Yamaha, 1:33,526, + 0,481

7. Marc Márquez, Honda, 1:33,850, + 0,805

8. Lecuona, KTM, 1:33,893, + 0,848

9. Petrucci, KTM, 1:34,140, + 1,095

10. Zarco, Ducati, 1:34,687, + 1,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:34,963, + 1,918

12. Martin, Ducati, 2:24,631, + 51,586



Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:34,418

14. Alex Márquez, Honda, 1;34,454

15. Quartararo, Yamaha, 1:34,476

16. Bastianini, Ducati, 1:35,236

17. Nakagami, Honda, 1:35,641

18. Mir, Suzuki, 1:35,683

19. Viñales, Aprilia, 1:35,835

20. Binder, KTM, 1:36,478

21. Dovizioso, Yamaha, 1:36,639

22. Pirro, Ducati, 1:37,880

23. Rossi, Yamaha, 1:38,261