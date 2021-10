Maverick Viñales (Aprilia/8.): «Auf einem guten Weg!»

Der Spanier Maverick Viñales sicherte sich im MotoGP-Chaos-Rennen von Misano Adriatico sein bisher bestes Ergebnis für das Aprilia-Werksteam und hätte im Finish beinahe noch Teamkollegen Aleix Espargaró geschnappt.

Maverick Viñales zeigte beim Emilia Romagna-GP in Misano ein sehr solides MotoGP-Rennen und zeigte, wie wertvoll für ihn die Infos und Daten von den Tests an der Adria sind. Der Spanier kämpfte sich von Startplatz 19 schrittweise nach vorne, profitierte unter anderen von den Ausrutschern von Miller, Oliveira und Bagnaia und kam am Ende sogar noch an das Hinterrad seines Teamkollegen Aleix Espargaró.

Aus der ersten Runde kam #MV12 nur als 19. zurück – er fiel dann sogar noch auf Rang 21 zurück. Bei Rennhalbzeit war Maverick 14. Dann erfolgte der Vormarsch des Aprilia-Neulings. Viñales wetzte in der zweiten Rennhälfte noch an Ducati-Testfahrer Michele Pirro, seinem Yamaha-Nachfolger Franco Morbidelli sowie an Luca Marini vorbei.

«Ich glaube, der erste Teil ist immer schwer, wenn man frisch auf dem Bike ist. Ich bin es auch wirklich nicht gewöhnt, da hinten zu starten», sagte Maverick mit einem Grinsen.

Viñales drehte die viertschnellste Runde des Rennens. «Es ist noch hart für mich und es ist schwierig. Ich tue mich schwer, die passende Linie zu finden und auch Fahrer zu überholen.»

Und er verriet: «Wir haben heute große Änderungen durchgeführt – es geht um die Balance des Motorrads. Wir haben dieses Rennen als Test genommen und es hat sehr gut funktioniert. Es hat sich ausgezahlt. Ich konnte dann im Verlauf des Rennens 1:32,5-min-Rundenzeiten fahren. Das war gemessen an den Bedingungen eine wirklich gute Rundenzeit.»

«Am Ende konnte ich wirklich schnell fahren und habe auch keine Fehler gemacht. Wir sind auf einem guten Weg. Man muss so viel lernen in wenigen Runden – vor allem in den ersten Runden musste ich so viel lernen mit dem neuen Set-up. Ich habe sicher 10 oder 15 Sekunden am Beginn verloren.»

Im Finish lief Viñales noch auf seinen Aprilia-Kollegen Aleix Espargaró auf: «Ich war nahe dran und schneller, hatte aber nicht die Chance, Aleix zu überholen. Ich habe hinter Marini zu viel Zeit verloren. Ich konzentriere mich aber nicht auf Aleix, sondern auf mich», betonte der Spanier.