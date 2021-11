Taka Nakagami (11.): «Bremsstabilität ist Problem»

Takaaki Nakagami kam im Qualifying von Portimão zu Sturz, weshalb er das Rennen von Startplatz 22 angehen musste. Der LCR Honda-Pilot haderte mit der Balance seines Bikes, dennoch kämpfte er sich bis auf Rang 11 vor.

MotoGP-Pilot Takaaki Nakagami hatte für den Algarve-GP die schlechteste Ausgangslage. Nach einem Sturz im Q1 musste der LCR Idemitsu Honda-Fahrer vom 22. und damit letzten Startplatz loslegen. Dazu kam erschwerend hinzu: «Auf dieser Strecke ist das Überholen sehr kompliziert. Speziell nach dem Start, wenn mehr als 20 Fahrer vor dir sind, ist es schwierig, eine Lücke zu finden», betonte Nakagami.

Innerhalb von acht Runden hatte der Japaner sieben Plätze gut gemacht und lag auf Position 15: «Ich hatte einen guten Start. Ich war hinter Valentino Rossi und habe versucht, so viele Leute wie möglich zu überholen. Aber ich wollte keine dummen Sachen machen und dadurch weit gehen oder jemanden berühren. Ich habe versucht ruhig zu bleiben, weil ich wusste, dass meine Rennpace gut ist. Deshalb wollte ich mein Rennen nicht in den ersten Runden zerstören. Vielleicht war ich dadurch zu Beginn etwas zu zögerlich. Aber danach habe ich meine Pace gehalten.»

Nakagami beendete das Rennen auf Position 11: «Ich wollte die Zielflagge sehen, was aufgrund der roten Flagge leider nicht möglich war», scherzte der 29-Jährige. «Am Ende wurde ich Elfter. Das ist nicht fantastisch, aber von Platz 22 war das kein schlechtes Ergebnis.»

Der Honda-Pilot klagte in diesem Jahr immer wieder über das fehlende Vorderradgefühl, das ihm auch in Portimão Sorgen bereitete: «Mein größtes Problem ist immer noch die Bremsstabilität. Speziell auf der Strecke in Portimão machen es uns die vielen Höhenunterschiede schwer, die richtige Balance fürs Bike zu finden. Beim Anbremsen lastetet immer noch zu viel Gewicht auf der Front, wodurch das Hinterrad sehr leicht wird. Der Vorderreifen wird dadurch zu stark beansprucht und die Gefahr ist hoch, dass ich das Vorderrad verliere. Wir konnten am gesamten Wochenende keine zufriedenstellende Einstellung finden. Selbst nach dem Rennen war ich mit der Balance des Bikes nicht glücklich.»

Resultate MotoGP Portimao, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet



Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.