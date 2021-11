Stefan Bradl (15.): «Die Richtung bei Honda stimmt»

Stefan Bradl kämpfte in Portimão gegen Rossi, Dovi und Morbidelli und kassierte einen Punkt. Aber er musste ein ungewohntes Motorrad fahren und fühlte sich nicht ideal vorbereitet.

Stefan Bradl absolvierte auf dem 4,592 km langen Autódromo Internacional do Algarve sein fünftes MotoGP-Rennen in diesem Jahr und kassierte zum fünften Mal WM-Punkte ein. Der Marc-Márquez-Ersatzmann musste sich zwar im Finish Andrea Dovizioso (Petronas-Yamaha) knapp geschlagen geben, er ließ aber immerhin Maverick Viñales und Franco Morbidelli hinter sich.

«Das Rennen war aufregend, denn ich war in einer Gruppe mit Jungs wie Valentino, Morbidelli und Dovi. Der Wettkampf gegen diese Fahrer war unterhaltsam und abwechslungsreich, das hat Spaß gemacht», berichtete der Repsol-Honda-Werkspilot. «Ich haben am rechten Unterarm ein leichtes Armpump-Problem gehabt. Ich bin ja ein bisschen überraschend an diesem Wochenende ins kalte Wasser geworfen worden, quasi von 0 auf 200 km/h. Ich konnte mich nicht richtig vorbereiten.»

«Aber das sind Details. Ich bin froh, wie das Weekend gelaufen ist», ergänzte der Bayer, der am 29. November 32 Jahre alt wird. «Ich habe keine Fehler gemacht, ich war einigermaßen schnell. Und was das Bike betrifft, es hat sich im Vergleich zum Saisonbeginn stark verändert. Zu Saisonmitte haben wie neue Chassis-Versionen bekommen und etliche andere neue Teile. Wir haben dauernd neue Chassis-Varianten probiert, das Motorrad wurde dauernd verändert. Wir haben einige Zeit gebraucht, bis wir die richtige Richtung gefunden haben. Lange Zeit hat uns die Traktion hinten gefehlt, deshalb kamen wir über eine einzelne schnelle Runde nicht in Fahrt. Wir konnten die neuen weichen Hinterreifen bei der ‘time attack‘ nur zu 80 Prozent nutzen. Jetzt können wir sagen, dass alle Honda-Fahrer besser geworden sind. Das ist positiv.»

«Ich bin an diesem Wochenende mit der Bike-Spezifikation von Marc gefahren. Das war Neuland für mich ich konnte dieses Set-up nicht viel testen. Als sein Team herausgefunden hat, dass dieses Chassis für Marc gut funktioniert, habe ich mich bei den Tests bereits auf den Prototyp für 2022 konzentriert. Ich musste mich an das Motorrad von Marc hier anpassen. Aber insgesamt läuft bei Honda alles in eine gute Richtung.»

Resultate MotoGP Portimão, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.