Franco Morbidelli (17.): «Potenzial war zu gering»

Für Franco Morbidelli wurde das Rennen in Portimão nicht nur aufgrund des Streckenlayouts zu einer Achterbahnfahrt. Von Platz 9 wurde der Yamaha-Pilot bis auf Rang 17 durchgereicht, eine Erklärung dafür fand er nicht.

Seit seinem Comeback läuft es für Franco Morbidelli eher holprig, denn der Italiener kämpft immer noch mit den Nachwirkungen seiner Knieverletzung. In den letzten vier Rennen schaffte er es lediglich mit Platz 14 in Misano 2 in die Punkteränge, oft bremsten ihn die Knieschmerzen zu Rennende aus.

Im Qualifying in Portimão hatte sich der Yamaha-Werksfahrer mit Platz 9 eine vielversprechende Ausgangslage für das Rennen verschafft. Jedoch gab es große Fragezeichen, ob «Franky» für die 25 Runden auf der anstrengenden Berg-und-Tal-Bahn in Portugal fit genug sei. Nach dem Rennen berichtete er: «Im Vergleich zu Misano habe ich mich auf dem Bike deutlich fitter gefühlt, sodass ich zu jedem Zeitpunkt pushen konnte.»

Dennoch wurde der 26-Jährige im Rennverlauf immer weiter durchgereicht und fand sich in einer Kampfgruppe um Position 14 wieder. Den Zielstrich überquerte der Italiener auf Rang 17 außerhalb der Punkteränge: «Das Problem war, dass mein Potenzial im Rennen relativ niedrig war. Ich hatte einfach nicht den Speed, den ich erwartet hatte. Während der Trainings war ich wirklich stark und konnte auch auf gebrauchten Reifen gute Rundenzeiten fahren. Aber im Rennen war der Grip besser, alle waren dadurch schneller – außer ich. Wir müssen schauen, was da passiert ist, momentan habe ich keine genaue Erklärung.»

Da Morbidelli verletzungsbedingt fünf Rennen aussetzen musste, liegt er derzeit nur am WM-Rang 17, eine bittere Pille für den Vizeweltmeister von 2020.

Resultate MotoGP Portimão, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet



Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.