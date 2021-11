Maverick Viñales (Aprilia/16.): Frust oder Lernkurve?

Maverick Viñales: keine Punkte in Portugal

Aprilia musste in Portimao ohne MotoGP-WM-Punkte einpacken, weil Maverick Viñales gegen Stefan Bradl das Nachsehen hatte und Aleix Espargaró schon in der Anfangsphase Schrott produzierte.

Anders als noch beim Emilia-Romagna-GP in Misano verfehlte Maverick Viñales die MotoGP-WM-Punkte in Portimão knapp. Der Spanier lag auf dem Zielstrich wenige Meter hinter dem deutschen Testfahrer Stefan Bradl mit der Repsol-Honda.

«Das Wochenende zeigt einmal mehr, wo wir unsere Baustellen haben», fasst der Jungvater etwas frustriert zusammen. «Es geht vor allem auch um den Bereich des Vertrauens in das Bike. Mehr als im Bereich der reinen Performance fehlt es bei mir noch an der Konstanz.»

Viñales fuhr nach seinem 18. Startplatz vom Samstag im Rennen von Beginn an am Ende des Feldes. Im Finish konnte der spanische Aprilia-Neuling mit der RS-GP 21 noch Franco Morbidelli (Yamaha) den 16. Platz abspenstig machen. «Im Rennen ist es mir gelungen, einen Sektor stark zu fahren, doch dann im nächsten habe ich wieder an Boden verloren», seufzte Maveriuck.

Im Ranking der schnellsten Rennrunden des Tages war Viñales mit 1:40,1 min nur knapp hinter seinem Teamkollegen Aleix Espargaró. «Am Ende des Tages gehört all das zur Lernkurve», sprach sich Viñales etwas Mut zu. «Das Rennen ist für uns jetzt in dieser Phase wichtig, um zu sehen, wo wir im Vergleich mit den Gegnern stehen. Es geht auch darum zu verstehen, in welchen Bereichen wir weiter arbeiten müssen.»

Resultate MotoGP Portimão, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet



Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.