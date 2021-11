Valencia, Warm-up: Mir am schnellsten, Rossi 16.

Valentino Rossi bestritt in Valencia sein letztes Warm-up

Joan Mir war am Sonntagvormittag gut drauf

Joan Mir war am Sonntagvormittag bei strahlendem Sonnenschein in Valencia der schnellste Fahrer im Warm-up. Valentino Rossi schloss die letzte Trainingseiheit seiner Karriere als 16. ab. Pol Espargaró wird nicht starten.

Seinen letzten Tag im GP-Zirkus als Rennfahrer eröffnete Valentino Rossi als erster Pilot auf dem Circuit Ricardo Tormo. Es schien die Sonne und die Lufttemperatur betrug etwas mehr als 14 Grad. Zwei Grad niedriger war die Asphalttemperatur zu Beginn der Warm-up-Session.

In der Box von Francesco Bagnaia wurde noch etwas länger geschraubt. Der Italiener und alle anderen VR46-Talente trugen eine besondere Helmlackierung zu Ehren Rossis.

Keine Arbeit hatten die Ingenieure von Repsol Honda. Marc Márquez war gar nicht erst nach Valencia gereist und Pol Espargaró verletzte sich am Samstag. Er wurde von den Rennärzten für unfit erklärt. Somit werden die Werks-Honda in der Startaufstellung fehlen. Los geht das Saisonfinale um 14 Uhr.

Die erste Bestzeit ging auf das Konto von Iker Lecuona. Der Lokalmatador wird ebenso wie sein KTM Tech3-Teamkollege Danilo Petrucci 2022 nicht mehr zum Teilnehmerfeld gehören. Er umrundete den etwas mehr als vier Kilometer langen Kurs in 1:32,448 min. Die Pole-Zeit von Jorge Martin war eine 1:29,936 min.

Joan Mir übernahm nach acht Minuten die Bestzeit. Er fuhr sowohl vorne als auch hinten mit der Mediummischung. Zu schlagen galt es nun die 1:31,295 min. Dahinter folgten mit Takaaki Nakagami ein Honda-Pilot und Johann Zarco mit einer Ducati. Auch Maverick Vinales präsentierte sich mit Sonderlackierung an der Aprilia in einer guten Frühform am Sonntag. Er lag auf P6.

Mir, der von P4 ins Rennen starten wird, konnte noch einmal zulegen (1:31,082 min). Weltmeister Fabio Quartararo lag auf dem siebten Platz und Rossi auf P13 bei noch fünf ausstehenden Minuten.

Zwei Zeigerumdrehungen vor dem Ende führte Mir weiter vor Suzuki-Teamkollege Alex Rins. Mit Blick auf die Reifenwahl waren die meisten Fahrer mit den Mediumreifen unterwegs. Ausnahmen waren unter anderem Fabio Quartararo, der auf einen harten Vorderreifen setzte, und das Aprilia-Duo, das den weichen Hinterradreifen nutzte.

Mir und Rins behaupteten die Spitzenplätze, bis sich Takaaki Nakagami noch einmal steigern konnte und auf P2 kletterte. Dahinter folgten Francesco Bagnaia und Johann Zarco mit ihren Ducati. Pole-Setter Jorge Martin hielt sich als Neunter zurück.

MotoGP, Warm-up, Valencia (14. November)

1. Joan Mir, Suzuki, 1:31,082 min

2. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,148 sec

3. Alex Rins, Suzuki, + 0,238

4. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,271

5. Johann Zarco, Ducati, + 0,351

6. Enea Bastianini, Ducati, + 0,390

7. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,441

8. Brad Binder, KTM, + 0,551

9. Jorge Martin, Ducati, + 0,614

10. Maverick Vinales, Aprilia, + 0,619

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,626

12. Jack Miller, Ducati, + 0,646

13. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,665

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 0,845

15. Iker Lecuona, KTM, + 0,899

16. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,905

17. Danilo Petrucci, KTM, + 0,978

18. Miguel Oliveira, KTM, + 1,214

19. Alex Márquez, Honda, + 1,245

20. Luca Marini, Ducati, + 1,310