Valencia: Pole für Martin, Startplatz 10 für Rossi

Ducati lieferte im letzten MotoGP-Qualifying der Saison 2021 eine überragende Vorstellung ab: Jorge Martin vor Pecco Bagnaia und Jack Miller. Valentino Rossi steht zum Abschluss auf Startplatz 10.

Valencia erlebte das letzte Qualifying in der beeindruckenden MotoGP-Karriere von Valentino Rossi. Francesco Bagnaia hatte seinem Mentor im FP3 als Zugpferd gedient und gewährte ihm auch zum Start ins Q2 ein Tau, allerdings ging der 42-Jährige schon in Kurve 1 weit.

Jack Miller fuhr dagegen schon in der ersten fliegenden Runde in 1:30,479 min die bisher schnellste Rundenzeit des Wochenendes. Im nächsten Versuch legte er eine 1:30,325 min nach. Seine Ducati-Markenkollegen zogen nach: Bagnaia kam bis auf 0,015 sec an den Australier heran – und Jorge Martin fuhr sogar die exakt gleiche Zeit! Dahinter folgte das Suzuki-Duo auf den Plätzen 4 und 5.

Bagnaia und Rossi gingen auch für den zweiten Run gemeinsam auf die Strecke, der Altmeister kam aber nicht ganz mit, denn Pecco brannte eine 1:30,118 min auf den Asphalt. Rossi reihte sich auf dem vorläufigen achten Rang ein.

Bagnaia schaffte dann sogar eine 1:30,000 min, ehe er zwei Minuten vor Schluss in Kurve 2 ausrutschte und eine Gelbphase auslöste. Am Ende verhinderte Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin mit einer 1:29,936 min Peccos sechste Pole in Folge. Miller war auch noch auf Bestzeitkurs, er stürzte aber in Kurve 11.

Valentino Rossi wird sein letztes MotoGP-Rennen von Startplatz 10 in Angriff nehmen. 70.000 bis 75.000 Zuschauer werden am Sonntag in Valencia erwartet.

MotoGP-Ergebnis Valencia, Q2 (13. November):

1. Martin, Ducati, 1:29,936 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,064 sec

3. Miller, Ducati, + 0,389

4. Mir, Suzuki, + 0,459

5. Zarco, Ducati, + 0,482

6. Rins, Suzuki, + 0,539

7. Binder, KTM, + 0,573

8. Quartararo, Yamaha, + 0,684

9. Nakagami, Honda, + 0,708

10. Rossi, Yamaha, + 0,810

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,845

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,088

Die weitere Startaufstellung:

13. Dovizioso, Yamaha, 1:30,859 min

14. Viñales, Aprilia, 1:30,991

15. Lecuona, KTM, 1:30,994

16. Petrucci, KTM, 1:31,045

17. Martini, Ducati, 1:31,073

18. Bastianini, Ducati, 1:31,185

19. Alex Márquez, Honda, 1:31,251

20. Oliveira, KTM, 1:31,319



Keine Zeit: Pol Espargaró, Honda