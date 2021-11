Iker Lecuona (KTM/15.): «Ich bin entspannt»

Der Spanier Iker Lecuona wird am Sonntag in Valencia sein vorerst letztes MotoGP-Rennen von Startplatz 15 aus in Angriff nehmen und schildert in Anbetracht dessen seine Gefühlslage.

Iker Lecuona wird am Sonntag ausgerechnet auf dem Circuit Ricardo Tormo seinen Abschied aus der MotoGP-WM geben. Der 21-jährige Lokalmatador aus Valencia stellte in seiner letzten Q1-Session für das Tech3-Team seine KTM auf Rang 5, was für den Sonntag auf dem Grid Startplatz 15 bedeutet.

In Q1 fehlten dem Spanier etwa zwei Zehntel auf Alex Rins und Brad Binder. «Wir arbeiten noch an der Pace. In FP3 haben wir uns gesteigert mit dem weichen Hinterreifen. Das gesamte Feld war innerhalb von acht Zehntelsekunden. Eine kleine Bewegung und du verlierst mehrere Plätze.»

«Im FP4 hatte ich Probleme, wir haben mit beiden Bikes gearbeitet. Auch im Qualifying 1 habe ich dann versucht, mich noch weiter zu steigern. Ich war schnell, ja, aber es hat nicht ganz gereicht. Ich habe noch Probleme mit dem Grip. Wir müssen im Warm-up mit dem Team noch etwas versuchen, damit wir uns für das Rennen verbessern.»

Zu seinem vorerst letzten MotoGP-Rennen sagte Iker: «Ich versuche ein normales Rennen zu zeigen - ich bin entspannt. Ich genieße es sehr, ich konnte ja hier im Vorjahr nicht mitfahren. Ich mag die Piste sehr, musste mich ein wenig an die Piste adaptieren. Am Samstagvormittag ging es gut, ich habe viele bekannte Gesichter gesehen. Ich bin happy, dass ich mein letztes MotoGP-Rennen hier in Valencia fahren kann.»

MotoGP-Ergebnis Valencia, Q2 (13. November):

1. Martin, Ducati, 1:29,936 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:30,000 min, + 0,064 sec

3. Miller, Ducati, 1:30,325, + 0,389

4. Mir, Suzuki, 1:30,395, + 0,459

5. Zarco, Ducati, 1:30,418, + 0,482

6. Rins, Suzuki, 1:30,475, + 0,539

7. Binder, KTM, 1:30,509, + 0,573

8. Quartararo, Yamaha, 1:30,620, + 0,684

9. Nakagami, Honda, 1:30,644, + 0,708

10. Rossi, Yamaha, 1:30,746, + 0,810

11. Morbidelli, Yamaha, 1:30,781, + 0,845

12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,024, + 1,088

Die weitere Startaufstellung:

13. Dovizioso, Yamaha, 1:30,859 min

14. Viñales, Aprilia, 1:30,991

15. Lecuona, KTM, 1:30,994

16. Petrucci, KTM, 1:31,045

17. Martini, Ducati, 1:31,073

18. Bastianini, Ducati, 1:31,185

19. Alex Márquez, Honda, 1:31,251

20. Oliveira, KTM, 1:31,319

Keine Zeit: Pol Espargaró, Honda