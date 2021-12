Marc Márquez: Keine Stimme mehr nach Formel-1-Krimi

Der Formel-1-Showdown in Abu Dhabi, wo sich Max Verstappen (Red Bull Racing) in der letzten Runde den Titel sicherte, begeisterte auch viele MotoGP-Stars – allen voran Marc Márquez.

Die MotoGP-Asse sind schon seit einem knappen Monat in Winterpause, trotzdem kam gestern wieder Rennfeeling auf – für die meisten vor den TV-Geräten. Denn das atemberaubende Formel-1-Finale auf dem Yas Marina Circuit zog natürlich auch die Zweiradkünstler in den Bann.

Während Fabio Quartararo und Jorge Martin eigens nach Abu Dhabi gereist waren, fieberten die Márquez-Brüder zu Hause in Cervera mit. Als Max Verstappen in der letzten Runde – es war übrigens die 1293. einer denkwürdigen Formel-1-Saison – noch an Lewis Hamilton vorbeizog und die Ziellinie als Weltmeister kreuzte, war der Jubel bei Marc Márquez groß.

«Einfach irreal, was für ein Rennen! Was für eine Saison! Zwei so großartige Fahrer! Danke an Lewis, aber vor allem Glückwunsch an Max und Red Bull. Ich habe während des Rennens meine Stimme verloren – aber wir haben gewonnen», zeigte sich der achtfache Motorrad-Weltmeister euphorisch und postete gleich mehrere Beiträge auf seinen Social-Media-Kanälen.

«Jawohl, Glückwunsch» stimmten die Honda-Markenkollegen Alex Márquez und Pol Espargaró ein. «Großartiges Saisonfinale in der Formel 1», schwärmte Suzuki-Ass Joan Mir. «Danke Max Verstappen und Lewis Hamilton.» Sein Teamkollege Alex Rins gratulierte dem Weltmeister und fügte an: «Lewis ist auch unglaublich gefahren.»

Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales hatte schon vor dem Start eine Umfrage unter seinen Fans gestartet («Wer wird gewinnen?»), hielt sich mit seiner Präferenz aber zurück. Valentino Rossi war dagegen auf der Seite von Hamilton, mit dem er dank gemeinsamer Sponsoren vor zwei Jahren schon das Fahrzeug getauscht hatte. «Weil ich ihn kennen, aber es sind auf jeden Fall zwei großartige Fahrer», betonte der neunfache Weltmeister in Riccione, wo er vom italienischen Motorradverband ausgezeichnet wurde.