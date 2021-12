Sieg im Porsche: Miguel Oliveira glänzt in Estoril

KTM-MotoGP-Werksfahrer Miguel Oliveira absolviert einen weiteren Renneinsatz auf vier Rädern: In Estoril steuert er an diesem Wochenende einen Porsche 991 GT3 Cup.

Schon Anfang September startete Miguel Oliveira erstmals bei einem Autorennen, bei einem 24-Stunden-Rennen auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» belegte der 26-Jährige im KTM X-Bow GTX den zweiten Klassenrang.

Die Winterpause nutzte der dreifache MotoGP-Sieger nun im Rahmen des Estoril Racing Festivals für einen weiteren Ausflug in den Vierradsport: Im «Campeonato de Portugal de Velocidade» trat er am Samstag in einem Porsche des Parkalgar Racing Teams an und beendete sein Debütrennen auf Platz 2.

Weil der vermeintliche Gewinner Francisco Abreu nachträglich aber wegen eines Frühstarts mit einer 30-Sekunden-Strafe belegt wurde und somit auf den vierten Platz zurückfiel, erbte Oliveira sogar den Sieg. «Was für ein Tag», schwärmte der Red Bull-KTM-Star



Übrigens: Am heutigen Sonntag steht Oliveira gemeinsam mit seinem Vater Paulo Oliveira am Start.