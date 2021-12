Pecco Bagnaia: «In diesem Jahr am meisten verbessert»

«Uns ist sicherlich ein guter Schritt nach vorne gelungen», betonte MotoGP-Vizeweltmeister Pecco Bagnaia. Wen schätzt der Ducati-Werksfahrer mit Blick auf den Titelkampf 2022 besonders stark ein?

Francesco «Pecco» Bagnaia stieg mit vier Siegen und einem dritten Platz aus den letzten sechs Saisonrennen zum Mitfavoriten auf den MotoGP-Titel 2022 auf. «Ich glaube, dass dieses Jahr das Jahr ist, in dem ich mich in meinem Leben am meisten verbessert habe», stellte der Vizeweltmeister nach seiner souveränen Bestzeit beim Jerez-Test fest. «Ich habe auch viel gelernt. Im Vergleich zum Jerez-Rennen im Mai fühle ich mich auf der Bremse und beim Einlenken besser, dazu in Sachen Pace, auch auf gebrauchten Reifen. Ich habe viel daran gearbeitet, um Rennen zu gewinnen und immer konstant zu sein.»

«Ich habe noch mehr Erfahrung gebraucht und in dieser Saison ist uns sicherlich ein guter Schritt nach vorne gelungen. Mir geht es sehr gut, mir macht alles Spaß und ich habe ein sehr gutes Gefühl», verabschiedete sich der Vizeweltmeister voller Selbstvertrauen in die Winterpause. Die nutzte der 24-jährige Italiener übrigens auch schon, um die im Vorjahr nach dem Brünn-Crash eingesetzte Platte am linken Schienbein entfernen zu lassen.

Von seiner neuen Ducati schwärmte Pecco in den höchsten Tönen («Ducati hat ein Motorrad, das schon perfekt war, noch einmal weiterentwickelt»). Dazu stellte er schmunzelnd kIar: «Das perfekte Motorrad für mich, ich weiß nicht, ob sie das auch für andere ist. Wir arbeiten im Moment auf jeden Fall gut zusammen.»

Auf die weiterführende Frage, ob er sich denn schon als perfekter Fahrer fühlte, antwortete der Moto2-Weltmeister 2018: «Ich glaube, es wird nie den perfekten Pecco geben. Man muss sich immer weiter entwickeln und weiter lernen. Es gibt immer etwas, das man noch verbessern kann. Ich werde versuchen, der bestmögliche Pecco zu sein.»

Welche Gegner fürchtet er im Titelkampf 2022 am meisten, seine Markenkollegen? «Das ist jetzt schwer zu sagen. Es kann natürlich sein, dass sie aus demselben Haus kommen, wir sind 2022 ja acht Ducati-Piloten. Ich weiß es nicht, mal sehen, nur anhand der Testergebnisse ist es schwierig zu verstehen. Bei den Tests ist man alleine unterwegs, man probiert unterschiedliche Dinge aus und weiß nie, welche Reifen die anderen verwenden oder was sie gerade ausprobieren.»

Bagnaia orientiert sich lieber am Saisonfinale 2021: «Wenn ich mir die letzten Rennen anschaue, bin ich ziemlich überzeugt, dass Márquez, Mir, Quartararo, Jack [Miller] und Martin Titelanwärter sein können. Und ich bin überzeugt, dass Morbidelli, sobald er die Nachwirkungen der OP hinter sich gelassen hat, auch wieder vorne dabei sein wird. Wir müssen abwarten. Wir schauen auf uns und werden versuchen, für das erste Rennen so bereit wie möglich zu sein.»

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie