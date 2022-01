Danilo Petrucci (KTM): Künftig Wüste oder Amerika?

Bis Mitte Januar muss Danilo Petrucci entscheiden, ob er das Angebot von Ducati für die US-Superbike-Meisterschaft annimmt. Im Interview blickt er noch einmal auf die verpatzte Saison 2021 zurück.

Danilo Petrucci hat sich vorgenommen, während oder unmittelbar nach seinem Debüt bei der Dakar-Rallye übe die Gestaltung seiner motorsportlichen Zukunft nachzudenken. Er nach will einerseits nach den teilweise starken Vorstellungen in Saudi-Arabien unbedingt eine zweite Dakar für KTM bestreiten. Diese Absicht hat «Petrux» letzte Woche. Nachdem dem sensationellen Etappensieg am Donnerstag wieder bestätigt. Doch momentan leidet der 31-jährige Italiener, der sich beim schweren Sturz am Freitag (er erlitt eine tiefen Fleischwunde am linken Oberarm, die nach einen Lokalanästhesie genäht werden musste), er bezahlt in der Wüste Lehrgeld, aber er sammelt gleichzeitig wertvolle Erfahrungen für eine mögliche Cross-Country-Zukunft.

Momentan ist offen, ob Petrucci bei KTM bleibt und seine Rallye-Laufbahn verlängert und eventuell auch als MotoGP-Ersatzfahrer einspringt. Denn er hat auch ein lukratives Angebot von Ducati für die MotoAmerica Superbike Championship mit dem «Team Warhorse HSBK Racing Ducati New York», bei dem Loris Baz 2021 eine werksunterstützte Panigale V4R eingesetzt hat. Petrucci würde die US-Meisterschaft als Sprungbrett für die Superbike-WM 2023 nutzen, so wie es Baz im Vorjahr gemacht hat.

In der MotoGP-WM zählt Petrucci mit seinen 31 Jahren und knapp 80 kg Körpergewicht momentan nicht zur Zielgruppe der Teammanager. Die verpatzte Saison 2021 mit nur zwei Top-Ten-Ergebnissen tut ein Übriges.

«Ich habe in meiner ersten KTM-Saison bis zum Finale mein Bestes gegeben», lautet das Resümee des KTM-Tech3-Piloten. «Aber wir haben in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr jene Technik-Updates bekommen, die wir gebraucht hätten. Außerdem ist in Silverstone ein ziemlich neuer Motor kaputt gegangen. Dieser Motorschaden hatte zur Folge, dass wir bei den letzten Rennen keine frischen Triebwerke mehr für mich hatten, das hat uns sehr geschadet. Das hat uns in jeder Runde kostbare Zehntelsekunden gekostet. Das hat zur einer sehr schwierigen Situation für uns geführt. Wir mussten die Saison leider mit stark gebrauchten Motoren zu Ende fahren.»

«Einer der größten Nachteile war 2021 bei uns unser Mangel an Motorleistung und Top-Speed auf den Geraden», fasst Petrucci zusammen. «Wir haben in diesem Bereich stark gelitten, wir haben immer viel Zeit verloren. Dabei wäre der Top-Speed am hilfreichsten, wenn du Positionen wettmachen willst… Aber das Reglement hat auch bei KTM nur sieben Motoren für die Saison erlaubt.»

Petrucci hätte natürlich ein achtes Triebwerk in Betrieb nehmen und einmal aus der Boxengasse starten können. Da er manchmal auf dem Grid irgendwo als 20. losfuhr, wäre der Nachteil überschaubar gewesen. Aber die Werke nehmen so eine Blamage aus Imagegründen nicht gerne in Kauf.

«Ja, richtig. In der MotoGP braucht du ein Werk und ein Team, das sich zu 100 Prozent für dich einsetzt. Du brauchst dazu natürlich auch einen Fahrer, der immer das Maximum gibt, um optimale Ergebnisse zu erreichen. Wenn in diesem Paket nur 1 Prozent fehlt, wirkt sich das heute in der MotoGP auf drei Zehntelsekunden pro Runde aus. Dieser Zeitabstand kann heutzutage zehn Positionen ausmachen.»

