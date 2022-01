Valentino Rossi: «Bleibe eine Hilfe für VR46-Fahrer»

David Muñoz nahm beim Jerez-Test erstmals in der Marini-Box Platz

Von Crew-Chief David Muñoz hält Valentino Rossi so viel, dass er ihn für die MotoGP-WM 2022 seinem Bruder Luca Marini im VR46-Team zur Seite stellt. Der neunfache Weltmeister will auch selbst unterstützen.

David Muñoz löste Silvano Galbusera vor der Saison 2020 als Crew-Chief von Valentino Rossi ab. Galbusera war seinerseits 2014 in die Fußstapfen von Jeremy Burgess getreten. Der «Dottore» holte Muñoz vor zwei Jahren aus dem eigenen VR46-Moto2-Team, wo der spanische Techniker 2018 mit Pecco Bagnaia den Titel geholt hatte.

Die Zusammenarbeit mit Muñoz beschreibt «Vale» rückblickend als wunderbar. «Ich fand mich mit David sehr gut zurecht, ich glaube, dass er als Crew-Chief sehr gut ist», lobte der 42-jährige Italiener. «Er ist einer der neuen Generation, sehr jung und aus technischer Sicht sehr gut vorbereitet. Er ist auch ein Crew-Chief, der den nötigen Mut hat und die richtigen Entscheidungen trifft. Mit ihm, Matteo [Flamigni] und auch Idalio [Gavira] bildeten wir im letzten Jahr eine schöne Mannschaft. Es ist schade, dass wir nicht schon früher zusammengearbeitet haben, denn wir hätten gut abschneiden können.»

Eine Mannschaft, die Rossi als Teameigentümer auch weiterhin beschäftigt: 2022 wird David Muñoz im Mooney VR46 Racing Team für Luca Marini arbeiten. Matteo Flamigni, der bisher für Rossi als Daten-Ingenieur tätig war, wird MotoGP-Rookie Marco Bezzecchi als Crew-Chief betreuen. Idalio Gavira wird dazu beide Fahrer als Coach und «Head of tires strategy» unterstützen.

«Ich bin sehr glücklich, dass David in Lucas Crew ist, genauso Idalio. Sie können ihm eine große Hilfe sein», hofft Vale mit Blick auf Luca Marinis zweite Saison in der Königsklasse. «Und ich glaube auch, dass David in diesen zwei Jahren mit mir viel gelernt hat – und er ist auch einfach ein netter Kerl.»

Apropos Hilfe: Auch wenn Valentino Rossi 2022 selbst im WRT-Audi die Fanatec GT World Challenge Europe bestreiten wird, will er seine Schützlinge aus der VR46 Riders Academy an den MotoGP-Wochenende weiterhin unterstützen.

«Ich glaube, dass ich für unsere Fahrer eine wichtige Hilfe bleiben werde. Ich werde zu einigen Rennen kommen und die Trainings-Sessions sowieso verfolgen. Ich werde ihnen also auch in der nächsten Saison meine Tipps geben, weil sie immer sehr froh darüber sind und ich glaube, dass ich ihnen mit meiner Erfahrung helfen kann», unterstrich der neunfache Weltmeister und 115-fache GP-Sieger. «Wir haben ein gutes Verhältnis, wir sind auch Freunde – und es ist für mich ein großartiges Gefühl, wenn sie großartige Rennen zeigen können», ergänzte der stolze Mentor Rossi.