Valentino Rossi: Zukunftspläne stehen fest

Valentino Rossi bleibt dem Rennsport erhalten. Der neunfache Weltmeister wechselt vom Motorrad in einen GT-Rennwagen und bestreitet 2022 mit Audi die Fanatec GT World Challenge Europe-Saison.

Beim 12-h-Gulf-Rennen in Abu Dhabi musste Valentino Rossi am vergangenen Wochenende noch passen, weil er sich als Kontaktperson einer am Coronavirus erkrankten Person in Selbst-Quarantäne begeben hatte. Bald kehrt er aber wieder zurück, denn am Donnerstag enthüllte der neunfache Champion, der die Motorrad-Karriere 2021 beendete, seine Zukunftspläne.

Die legendäre Startnummer 46 wird aus dem Rennsport demnach nicht verschwinden, denn Rossi wird eine gesamte Saison in der Fanatec GT World Challenge Europe bestreiten. Dort fährt er für das Team WRT Audi, das seit 2011 insgesamt 28 Team- und Fahrertitel einheimsen konnte. Das belgische Team hat besonders den Sprint-Cup dominiert. Schon Ende November hatte SPEEDWEEK.com darüber berichtet, dass Rossi mit einem Wechsel in diese Rennserie liebäugelt.

«Ich freue mich, dem Team WRT beizutreten. Jeder weiß, dass ich schon immer ein großer Fan von Autorennen war und dass ich mich schon immer für Rennen auf vier Rädern interessiert habe», erklärte Rossi. «Jetzt bin ich voll und ganz bereit, mich auf einem hohen Niveau und mit einem professionellen Ansatz diesen Plänen zu widmen. Das Team WRT ist die perfekte Ergänzung, die ich gesucht habe, und ich freue mich darauf, dieses neue Abenteuer zu beginnen.»

In seiner Laufbahn bestritt Rossi bereits in der Saison 2012 zwei Langstreckenrennen in Monza und auf dem Nürburgring. Zum ersten Mal im Auto wird er dann am 7. und 8. März bei den offiziellen Testtagen auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich sitzen. Die neue Saison beginnt am Wochenende 30. April/1. Mai in Brands Hatch.

In dieser Rennklasse fahren GT3-Wagen. Bekannte Fahrer sind unter anderem Mirko Bortolotti, Jules Gounon und Maro Engel. Das Highlight ist das 24-Stunden-Rennen von Spa-Franchorchamps in Belgien.