Marc Márquez (Honda): Nächstes Ziel heißt Sepang-Test

Seinen Einsatz beim MotoGP-Test in Sepang machte Marc Márquez von einem Test auf der Rennstrecke abhängig. Repsol Honda bestätigte nun: Der gestrige Trainingstag in Portimão verlief zufriedenstellend.

Wenige Tage nach einer ersten Motocross-Einheit war Marc Márquez am Sonntag erstmals seit seinem Sieg beim Emilia Romagna-GP in Misano am 24. Oktober auch wieder auf einer asphaltierten Rennstrecke unterwegs: In Portimão absolvierte der achtfache Weltmeister 65 Runden auf einer Honda RC213V-S und zeigte sich anschließend glücklich und zufrieden.

Honda bestätigte am Montag in einer schriftlichen Mitteilung: «Márquez äußerte den Tag über keine nennenswerten Bedenken wegen seiner Diplopie und zeigte sich zufrieden und optimistisch. Die Aufmerksamkeit wendet sich nun dem ersten Pre-Season-Test auf dem Sepang International Circuit Anfang Februar zu. Márquez arbeitet daraufhin, fit und bereit zu sein, um auf seine RC213V zurückzukehren.»



Zur Erinnerung: Für die Stammfahrer endet die Winterpause mit dem ersten IRTA-Test des Kalenderjahres am 5. und 6. Februar in Sepang.

«Ich bin sehr glücklich», betonte Marc Márquez. «Zuerst einmal darüber, wieder mit einem Motorrad auf der Rennstrecke zu sein, und auch deshalb, weil wir das Gefühl, das ich auf einem Motocross-Bike hatte, hier auf einem Straßen-Bike bestätigen konnten. Es ist ein großartiges Gefühl, ein Gefühl der Erleichterung, weil ich beim Fahren keinerlei Beschwerden bezüglich meines Sehvermögens hatte.»

«Weil ich so lange nicht mehr gefahren war, stellte ich fest, dass es körperlich einige Bereiche gibt, wo mir etwas abgeht, aber das liegt nur daran, dass ich meine übliche Saisonvorbereitung nicht absolvieren konnte», gab der 28-jährige Spanier Entwarnung. «Es gibt Spielraum, um sich zu verbessern, aber die gute und die grundlegende Erkenntnis aus diesem Test war, das Gefühl aus der ersten Motocross-Session zu bestätigen und das gute Gefühl der Geschwindigkeit wieder zu genießen.»

«Ich habe einen intensiven Tag mit langen Runs hinter mir und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen», bekräftigte der Repsol-Honda-Star. «Wir haben noch zwei Wochen bis zum Testbeginn in Sepang, also werde ich die Gelegenheit nutzen, um meine körperliche Vorbereitung zu intensivieren und auf dem Motorrad zu trainieren», kündigte Márquez an.

MotoGP-Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/Malaysia



IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/Malaysia

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/Indonesien