Marc Márquez (Honda): Neuer Helm – neues Glück?

Repsol-Honda-Star Marc Marquez erklärt vor der MotoGP-Saison 2022 die optischen Änderungen an seinem neu gestalteten Shoei-Helm. Dabei spielen Übergrößen eine Rolle.

Bei seinem MotoGP-Comeback landete Marc Márquez beim Sepang-Test auf Rang 8, den anschließenden Test auf dem neuen Mandalika Street Circuit beendete er als Neunter ebenfalls in den Top-10.

Der achtfache Weltmeister wird in der anstehenden Saison – seinem bereits zehnten Jahr in der MotoGP-WM – einen Shoei-Helm mit einem neuen Design einsetzen. Das neue optische Bild wurde wie in den vergangenen Jahren von der Firma Dave Designs entworfen. Wie zuletzt ist oben die Ameise als sein typisches Symbol zu sehen.

Die obere Hauptfarbe des Helmes ist ein kräftiges, helles Rot. Generell ist der Helm von den Effekten her aber schlichter und einfacher gestaltet. «In diesem Jahr ist die Ameise aber etwas größer», erklärte Marquez. «Wir spielen generell ein wenig mit diesem Übergrößen-Stil.»

«Um ehrlich zu sein, ist das Gesamtbild des Helmes jetzt etwas minimalistischer gehalten. Das Ziel ist es, damit auf der Rennstrecke ein kräftigeres und klareres Signal darzustellen und noch deutlicher sichtbar zu sein», kündigte der 28-jährige Marquez an.

Hinten geht der Helm in ein dunkles, schlichtes Blau über – als Untergrund für die Nummer 93. Márquez meinte dazu: «Auch in Bezug auf meine Nummer 93 und meinem Namensschriftzug hinten spielen wir diesmal ein wenig mit dem Übergrößen-Stil. Wir spielen auch ein wenig mit dem Übergang der Ameise zum Logo von Pull & Bear.»

Zeiten MotoGP-Test Mandalika (11.–13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Zeiten MotoGP-Test Sepang (5. und 6. Februar):

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer