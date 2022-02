Zu wenig Power: Motoren-Update von Honda für Katar?

Honda-Werksfahrer Pol Espargaró zeigt während des dreitägigen MotoGP-Tests auf dem neuen Mandalika Circuit in Indonesien im Rennrhythmus beeindruckende Leistungen. Er ortet aber eine Schwachstelle an der RC213V.

Bestzeit am Freitag, Achter am Samstag und Platz 1 zur Halbzeit am Sonntag: Honda-Werksfahrer Pol Espargaró ist auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok schnell unterwegs.



«Am Samstag hatte ich wahrscheinlich die beste Rennpace», hielt Pol im Gespräch am Sonntag während der Mittagspause fest. «Über eine Runde sind die Ducati sehr schnell, aber unser Rhythmus ist besser. Das Problem mit der Vorderradbremse konnten wir inzwischen lösen, jetzt bin ich auch über eine Runde gut.»

Am Sonntag wird erneut bis 17 Uhr Ortszeit getestet, Indonesien ist gegenüber MEZ sieben Stunden voraus. Zum Zeitpunkt des Interviews führte Pol Espargaró die Zeitenliste mit 1:31,060 min an, so schnell war in den drei Tagen kein anderer. Zum Vergleich: Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu stand im vergangenen November mit seiner Yamaha in 1:32,877 min auf Startplatz 1.

«Wir haben drei gute Testtage ohne Stürze», fasste Espargaró zusammen. «Das gibt mir Vertrauen für Katar und die folgenden Rennen. Das Motorrad ist jetzt ganz anders und ich kann meinen Stil fahren. Ich kann jetzt so fahren, wie ich das meine ganze Karriere tat – das war letztes Jahr unmöglich. Hinzu kommt: Das Bike wurde über eine Runde schneller, ebenso im Rennrhythmus. Und wir sind jetzt auch konkurrenzfähig, wenn es sehr heiß ist. Ich weiß, dass das Tests waren und Rennwochenenden etwas anderes sind. Aber wir waren in Sepang und Mandalika schnell.»

Trotz aller Zufriedenheit ortet der Spanier auch Schwachstellen an der Honda: «In der Beschleunigung wurden wir besser, haben dafür aber etwas Topspeed eingebüßt. In Mandalika sind in den Top-8 mit der höchsten Geschwindigkeit ausschließlich Ducati. Das zeigt, wie wichtig der Topspeed ist – Honda weiß das. Honda sagte uns, dass wir möglicherweise für Katar eine Motorausbaustufe mit mehr Leistung bekommen. Überhaupt bemüht sich Honda sehr, das Motorrad in allen Bereichen zu verbessern, wofür wir sehr dankbar sind.»

Erst am Donnerstag vor dem ersten Rennen in Katar am 6. März müssen die Hersteller ihre finale Motorenversion für die Saison homologieren lassen. Dasselbe gilt für das Aero-Paket, diesbezüglich ist pro Fahrer und Saison aber ein Update erlaubt.

«Unser Motorrad hat sich am Start deutlich verbessert», ergänzte Espargaró. «Diese sind heute in MotoGP extrem wichtig, weil jeder in der ersten Runde verdammt schnell ist. Hast du keinen guten Start, verlierst du in der ersten Runde zu viele Plätze und damit das Rennen. Während der Tests waren alle Honda-Piloten mit derselben Motorrad-Konfiguration unterwegs, egal wie unterschiedlich die Fahrstile sind. Das zeigt, dass die Performance des Bikes stimmt und Potenzial vorhanden ist. Alle sind glücklich, keiner denkt, dass ein anderes Bike besser wäre. Wir sind jetzt mehr ein Team als letztes Jahr, was für mich der Schlüssel für Evolutionen in MotoGP ist. Man kann sehen, was Ducati letztes Jahr alles unternommen und erreicht hat.»

Mandalika-Test, Sonntag, Stand 13 Uhr:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,275

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

5. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

6. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

7. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

8. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

9. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

10. Brad Binder, KTM, 1:31,742

11. Takaaki Nakagmi, Honda, 1:31,818

12. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

13. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

14. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

15. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

16. Marc Márquez, Honda, 1:31,952

17. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,116

19. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:32,169

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

23. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603