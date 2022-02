Marc Márquez (Honda/9.): «Unser Job ist erledigt»

Marc Márquez in Indonesien: Platz 14 am Sonntag

Obwohl die Position nicht gerade überwältigend aussieht, war Marc Márquez nach dem Mandalika-Test froh und erleichtert.

Ungewohnte Situation für Superstar Marc Márquez: Der sechsfache MotoGP-Weltmeister musste sich nach drei Testtagen beim letzten MotoGP-Wintertest auf dem 4,3 km langen Mandalika International Street Circuit (11 Rechtskurven, 5 Linkskurven, Zielgerade nur 507 Meter lang) seinem Repsol-Honda-Teamkollegen Pol Espargaró klar geschlagen geben. Pol sorgte für die Bestzeit, Marc verlor 0,421 Sekunden und schloss den Test in Indonesien an neunter Position ab.

Den aufmerksamen Beobachtern draußen an der Rennstrecke auf der Ferieninsel Lombok fiel aber auf, dass Marc Márquez wieder sehr angriffslustig agiert. In seiner letzten und gleichzeitig schnellsten Runde driftete und slidete Márquez wie an seinen besten Tagen, besonders attraktiv war dieser Schauspiel beim Übergang von der Kurve 2 in die Kurve 3.

«Ich habe heute beim Fahren eine Menge Freude gehabt, das ist wahr. Aber ich war heute von Anfang an sehr müde. Und ich dachte, wenn ich Freude spüre, kann ich diesen anstrengenden dritten Tag am besten überleben», schilderte der 27-jährige Spanier. «Ich glaube, es waren heute alle angeschlagen und müde. Aber ich habe dazu noch Schmerzen an der Schulter gespürt. Deshalb habe ich auf eine richtige Zeitenjagd verzichtet, denn sie hätte zu viel Kraft gekostet. Ich habe mich in erster Linie um das Set-up und meine Rennpace gekümmert. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe begonnen, das Bike zu spüren und die Slides zu spüren.»

«Jetzt werden wir sehen. Ich will dieses Feeling auch beim Katar-GP in drei Wochen bestätigen, klar. Was mich am meisten freut: Wir haben von Malaysia zu diesem Test einen riesigen Unterschied erzielt» schilderte Marc, der heute auch mit seinem Bruder Alex ein paar gemeinsame Runden gedreht hat.

Am Samstag hatte Márquez die Gegner schon mit Topzeiten überrascht, die er aber mit dem Medium-Hinterreifen auf die Piste gezaubert hat.

Aber Marc Márquez tritt auf die Euphoriebremse. «Ich weiß nicht, welches Ergebnis möglich wäre, wenn ich morgen hier einen Grand Prix fahren müsste, denn ich bin heute nur an 14. Stelle gelandet. Trotzdem hatte ich eine gute Pace, ich bin gut gefahren. Ich habe unterschiedliche Set-ups probiert, trotzdem konnte sich die Rundenzeit sehen lassen. Ich habe eine andere Aerodynamik getestet, trotzdem blieb die Rundenzeit wirklich gut, auch mit dem Soft- und dem Medium-Hinterreifen war ich schnell. Das bedeutet, wir haben das Potenzial für starke Ergebnisse.»

«Aber wir hatten hier auch besondere Verhältnisse, der Belag war am Anfang rutschig. Aber am Schluss am dritten Tag gab es am Grip nichts mehr auszusetzen», ergänzte der Honda-Star. «Ich bin happy, den wir haben bei diesem Mandalika-Test unseren Job tadellos erledigt. Es stimmt zwar, dass ich mir noch mehr erwarte. Dieses ganz besondere Gefühl mit dem Motorrad vermisse ich noch. Das gewisse Etwas suche ich noch. Aber die Rundenzeiten passen.»

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Mandalika-Test, Sonntag (13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

5. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

6. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

8. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

9. Brad Binder, KTM, 1:31,574

10. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

11. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

12. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,793

15. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

17. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

19. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

23. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603