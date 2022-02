Pecco Bagnaia (Ducati): «Es gibt viele Favoriten»

Ducati jagt den ersehnten zweiten Fahrer-Titel in der MotoGP-WM nach Casey Stoner 2007. Große Hoffnungen setzen die Italiener 2022 in Francesco Bagnaia, der sich betont gelassen gibt.

Erstmals in seiner MotoGP-Karriere geht Francesco «Pecco» Bagnaia als ernstzunehmender Titelanwärter in eine neue Saison, nachdem der Ducati-Werksfahrer vier der letzten sechs Rennen 2021 für sich entschieden hat.

Wie fühlt sich Pecco in der Favoritenrolle? «Ich fühle mich großartig», erwiderte er betont gelassen. «Aber ich bin überzeugt, dass ich nicht der Einzige bin. Es gibt viele und ich bin nicht der Favorit, allein schon deshalb nicht, weil ich den Titel im Vorjahr nicht gewonnen habe – Fabio [Quartararo] war das. Ich glaube, es gibt mehr als einen Favoriten auf den Titel», bekräftigte der Moto2-Weltmeister von 2018 und MotoGP-Vizeweltmeister des Vorjahres.

Wer machte bei den Wintertests im Hinblick auf den Katar-GP in einer guten Woche den stärksten Eindruck? Der 25-jährige Italiener will den Testfahrten keine zu große Bedeutung beimessen. So viel ließ er sich aber entlocken: «Ich weiß nicht, wer in Katar der schwierigste Gegner sein wird, ich glaube aber, dass Honda einen guten Job gemacht hat. Suzuki und Aprilia ebenso.»

Spürte Bagnaia im Winter den Druck, bei Ducati in der Entwicklung eine führende Rolle einnehmen zu müssen? «Das setzt mich nicht unter Druck, bei Ducati funktioniert es nicht wirklich so», winkte er ab. «Ich bin sehr glücklich, dass ich im Vorjahr einen guten letzten Abschnitt der Saison gezeigt habe, und dass ich mit den anderen Ducati-Fahrern an diesem neuen Projekt arbeite. Bei Ducati haben alle Fahrer eine Stimme, das ist sehr schön. Es ist ein Motorrad, mit dem in den vergangenen zwei Jahren alle zurechtgekommen sind. Es muss natürlich auf eine bestimmte Weise gefahren werden, aber es passt für alle recht gut. Alle gemeinsam machen wir einen guten Job.»

