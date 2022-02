MotoGP-Termine 2022: Corona-Lockerungen hilfreich

Vorläufig rechnet GP-Promoter Dorna mit keinen starken Corona-Maßnahmen mehr, es sollen alle 21 Rennen wie geplant stattfinden. Und überall wird es Zuschauer geben!

Im Januar 2021 waren die Funktionäre der Dorna und IRTA noch überzeugt, man werde den geplanten Kalender im zweiten Jahr der Pandemie mit 20 Rennen wie geplant durchziehen können, und es würden keine Doppel-Veranstaltungen mehr nötig sein. Doch dann musste zuerst der Sepang-Test Anfang Februar kurzfristig abgesagt werden, dafür gab es dann mehr Testtage auf dem Losail Circuit in Doha/Katar.

Und schließlich kam es zu einigen Schauplätzen, die auch 2021 zweimal befahren wurden: Doha, Spielberg, Misano und Portimão, bei in Italien und Portugal nicht an zwei aufeinander folgenden Wochenenden gefahren wurde. Von den Übersee-Rennen wurde letztes Jahr im Frühling Las Termas gestrichen, Texas wurde vom Aprili auf den 3. Oktober verschoben. Im Herbst fielen dann auch noch Motegi, Phillip Island, Buriram und Sepang der Pandemie zum Opfer. Auch der Finnland-GP auf dem KymiRing wurde gestrichen, Brünn löste den Vertrag mit der Dorna wegen Covid-19-Geldmangel auf, außerdem gab es weiter einzelne Geisterrennen. Immerhin konnten 18 Grands Prix abgewickelt werden, vier ehr als 2020, als die MotoGP-Saison erst am 19. Juli in Jerez gestartet werden konnte.

Dank der teilweise zufriedenstellenden Durchimpfungsrate und der fortschreitenden Durchseuchung gegen die GP-Verantwortlichen momentan davon aus, dass 2022 alle 21 geplanten Grands Prix abgewickelt werden können.

Auch die Übersee-Tests in Sepang und Lombok konnten in diesem Jahr problemlos über die Bühne gehen.

«Schritt für Schritt kehren die Länder zur Normalität zurück», erklärte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im schlimmsten Fall haben wir eine ähnliche Situation wie 2021. Aber ich denke, es wird in diesem Jahr viel, viel besser.»

Ganz normal sind die Zustände allerdings vorläufig noch nicht, wer beim Katar-GP Zutritt zum Fahrerlager haben will, muss einigen Kram erledigen. Er oder sie müssen der Dorna vorher berichten, aus welchem Land die Einreise erfolgt, man muss die Flugnummer angeben und das Datum der Ankunft, den Typus des letzten Impfstoffs, die Größe der Dosis, den Termin der letzten Impfung, den Namen des Hotels. Dazu muss mitgeteilt werden, ob man im «Circuit Laboratory» vor der Abreise einen PCR-Test buchen will und in welches Land man ausreist.

Immerhin werden in ganz Europa Lockerungsmaßnahmen beschlossen und angekündigt. Beim Katar-GP von 4. bis 6. März wird erstmals seit zwei Jahren keine «MotoGP Dorna bubble» mehr nötig sein. Auch die Einreise nach Australien ist für vollständig Geimpfte ab 21. Februar 2022 wieder ohne Quarantäne möglich. Nicht geimpfte Reisende müssen vor ihrer Einreise nach Australien eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Wird diese erteilt, müssen Ungeimpfte bei Ankunft zunächst in Hotel-Quarantäne. Bei der Dorna geht man davon aus, dass im Herbst auch die Einreise für Geimpfte für Japan, Malaysia und Thailand ohne Quarantäne möglich sein wird. Denn sogar das abgeschottete Neuseeland plant eine ähnliche Öffnung ab 1. Juli 2022.

Corona-Regelungen: Das haben Bund und Länder vereinbart

In Deutschland haben sich Bund und Länder darauf verständigt, die weitreichenden Corona-Maßnahmen in kontrollierten Schritten zurückzufahren. Ab sofort sind für Geimpfte und Genesene private Zusammenkünfte wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich, Im Einzelhandel gibt es keine Zugangsbeschränkungen und Kontrollen mehr, aber es gilt weiter die Maskenpflicht. Für Großveranstaltungen wie den Sachsenring-GP gilt ab 4. März: Maximale 75 Prozent Auslastung und maximal 25.000 Zuschauer.

Aber die Anzahl der Zuschauer kann bis Juni durchaus noch angehoben werden, im besten Fall auf 100 Prozent. Für Gastronomie und Übernachtungsangebote in Deutschland gilt ab 4. März die 3G-Regel.

In der Schweiz fiel die Maskenpflicht gestern, in Österreich passiert das am 5. März, in Italien eventuell am 31. März. Die Maskenpflicht im Freien wurde bereits am vergangenen Freitag gestrichen, auch in den meisten Provinzen in Spanien.

Die Dorna-Funltionäre gehen davon aus, dass in den meisten Ländern 85 bis 100 Prozent der Zuschauertickets verkauft werden können. Schon in Indonesien, in Texas, auch am 24. April in Portugal.

Im Vorjahr waren nur bei einzelnen Rennen 100 Prozent der Zuschauer erlaubt, zum Beispiel in Spielberg und in Valencia.

Der provisorische GP-Kalender 2022

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*Flutlichtrennen