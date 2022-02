Offiziell: Pecco Bagnaia bis 2024 Ducati-Werksfahrer

MotoGP-Vizeweltmeister Francesco Bagnaia und Ducati einigten sich noch vor dem Saisonauftakt 2022 auf eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis einschließlich 2024.

Beide Parteien hatten die Absicht bereits während der Wintertests bekundet, nun ist es offiziell: Francesco «Pecco» Bagnaia und Ducati machen auch nach 2022 gemeinsame Sache: Der Moto2-Weltmeister von 2018 und vierfache MotoGP-Saisonsieger des Vorjahres wird auch 2023 und 2024 eine Desmosedici im Ducati-Werksteam steuern.

«Es war immer mein Traum, ein Ducati-Pilot in der MotoGP zu sein, und zu wissen, dass ich zwei weitere Jahre mit dem Ducati Lenovo Team weitermachen kann, macht mich glücklich und stolz», schwärmte Bagnaia, der sein Debüt in der Königsklasse 2019 mit Pramac Ducati gab und für 2021 ins Werksteam aus Borgo Panigale befördert wurde.

«Die Atmosphäre im Werksteam gibt mir Gelassenheit, ich fühle mich im Einklang mit meiner Mannschaft und ich weiß, dass wir gemeinsam große Dinge leisten können», betonte der 25-jährige Turiner, der 2022 als Titelanwärter gilt. «Jetzt kann ich mich ganz darauf konzentrieren, in dieser WM-Saison gut abzuschneiden. Ein großes Dankeschön an Claudio, Gigi, Paolo, Davide und alle Mitarbeiter von Ducati Corse. Ich werde versuchen, das Vertrauen mit Ergebnissen zurückzuzahlen.»

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna erklärte zur Vertragsverlängerung mit dem italienischen Hoffnungsträger: «Wir freuen uns wirklich sehr, dass Bagnaia zwei weitere Saisons bei uns bleibt. Seit er 2019 zu Ducati kam, bewies Pecco sein großes Talent und die Fähigkeit, unsere Desmosedici GP sehr gut zu interpretieren, er passt sich unter allen Bedingungen an das Motorrad an. Vor allem in der vergangenen Saison tat er das, als er eine wirklich bedeutende Steigerung zeigte und um den Titel kämpfte. Wie er die Rennen in Aragón und Misano, aber auch in Portimão und Valencia handhabte und vier fantastische Siege einfuhr, zeigt seine Reife als Fahrer. Mit diesen großartigen Qualitäten sind wir überzeugt, dass er das volle Potenzial hat, um gemeinsam mit uns das Ziel WM-Titel in Angriff zu nehmen.»

Denn Ducati gewann 2021 zwar zum zweiten Mal in Folge die Konstrukteurs-WM und dazu Ducati Lenovo die Team-Wertung, auf den ersehnten zweiten Fahrer-Titel nach Casey Stoner 2007 mussten die Roten aus Borgo Panigale aber weiter warten.

Bagnaia ist nun übrigens einer von nur vier MotoGP-Stars, die bereits einen Vertrag in der Tasche haben, der über die Saison 2022 hinausgeht: Brad Binder und KTM unterzeichneten im Vorjahr eine Vertragsverlängerung bis 2024, Franco Morbidelli wurde von Yamaha bei seinem frühzeitigen Aufstieg ins Werksteam mit einem Deal bis einschließlich 2023 ausgestattet. Das Abkommen zwischen Marc Márquez und Honda erstreckt sich noch bis 2024.