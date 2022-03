Brad Binder (KTM): «Werfen alles in die Waagschale»

Brad Binder holte in Doha mit Platz 2 für KTM die Kastanien aus dem Feuer. Der Red Bull-KTM Star verrät, warum er sich auch in Lombok ein Topergebnis zutraut.

Nach dem elften Platz beim MotoGP-Test auf dem Mandalika Street Circuit (17. bis 19. Februar) strotzte Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder vor Zuversicht, «Wir sind für den Saisonstart in Doha zehnmal besser vorbereitet als im letzten Jahr», stellt der schelle Südafrikaner fest, der in der MotoGP-Klasse bis zum 6. März 2022 eine nicht alltägliche Bilanz vorzuweisen hatte: Er kam mit zwei Moto2-Siegen (Brünn 2020, Spielberg-2 im Vorjahr) nach Katar, aber mit keinem weiteren Podestplatz!

Dann übertraf der angriffslustige und unerschrockene «Brad attack» alle Erwartungen: Bestzeit im FP1, Bestzeit im Q1, siebter Startplatz – und Platz 2 im Rennen, nur 0,3 sec hinter Sieger Enea Bastianini auf der Gresini-Ducati.

Binder kam jetzt als WM-Zweiter nach Mandalika, wo er sich wieder einiges ausrechnet. «Der Losail Circuit war bisher immer ein schwieriges Pflaster für KTM», blickt Binder zurück. «Wir haben dort in der Vergangenheit immer Mühe gehabt. Aber in diesem Jahr hat es dort sehr rasch ‚click‘ gemacht, und wir waren relativ schnell vorne dabei. Es war definitiv erstaunlich, die Saison gleich mit einem zweiten Platz zu beginnen», stellte der letztjährige WM-Sechste fest, der bei den letzten 19 Rennen 18 mal gepunktet hat.»

«Aber wir haben trotzdem noch einige Arbeit vor uns. Wir müssen unser neues Package besser auskundschaften», mein Binder. «Wir müssen auf jedem Gebiet das Maximum herauskitzeln, vom Motor über die Suspension bis zur Elektronik und dem Motor. Bis jetzt sind das Team und ich extrem happy. Jetzt sind wir neugierig, was wir hier in Indonesien erreichen können.»

«Der Test hier auf Lombok ist für uns wirklich gut verlaufen», freut sich Binder, der den ersten Tag im Februar als Dritter beendete. «Schon bei den ersten Runden hier am ersten Tag hatte ich ein ziemlich gutes Gefühl. Wir haben beim Test sehr viel probiert, manches hat sich gut bewährt, manches weniger gut. Aber generell war meine Rennpace alles andere als übel. Und jedes Mal, wenn ich zu einer ‚time attack’ gestartet bin, habe ich eine recht gute Rundenzeit vorgelegt, ich fühle mich echt stark vor diesem Weekend. Wir werden uns Session für Session steigen und am Sonntag alles in die Waagschale werden, dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.»

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten (17. bis 19.2.2022):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Mandalika-Test, Sonntag (13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

5. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

6. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

8. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

9. Brad Binder, KTM, 1:31,574

10. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

11. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

12. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,793

15. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

17. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

19. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

23. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603