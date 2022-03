Brad Binder (KTM/8.): «Können hier super stark sein»

Brad Binder: Platz 8 am Freitag

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder rechnet sich nach Platz 2 in Katar auch auf dem Mandalika-Circuit viel aus. «Wir waren mit beiden Reifenmischungen schnell», freute sich der KTM-Star.

Der 26-jährige Brad Binder sicherte sich beim Katar-GP den siebten Startplatz und flitzte dann mit der Red Bull-KTM auf den grandiosen zweiten Platz, er verlor nur 0,3 Sekunden auf Sieger Enea Bastianini. Der Südafrikaner kam als WM-Zweiter nach Mandalika und hoffte, er werde auch diesmal bereits am Freitag vorne mitmischen. In Doha hatte er bekanntlich bereits im FP1 dominiert.

Binder scheint mit der 2022-KTM tatsächlich seine Freitag-Schwäche abgelegt zu haben. 2021 war er am ersten Trainingstag noch oft in der Versenkung um Platz 20 verschwunden. Nach dem FP2 fehlen Binder nach Platz 8 in der Tageswertung nur 0,409 Sekunden auf die Bestzeit von Fabio Quartararo. (Yamaha). Binder schaffte eine persönliche Bestzeit von 1:32,017 min. Zur Erinnerung: Pol Espargaró hatte beim Test vor vier Wochen schon 1:31,060 min vorgelegt.

«Der heutige Tag war etwas mühsamer als es den Eindruck machte», schilderte der Moto3-Weltmeister von 2016. «In der Früh im FP1 hat es einige Zeit gedauert, bis ich verstanden habe, was man dem Belag hier zumuten kann. Der Asphalt war ziemlich verdreckt. Wir hatten ein paar kleine Probleme, und es war schwer abzuschätzen, was sich hier genau abspielte. Aber am Ende des zweiten Exits war uns klar, dass die neue, härtere Karkasse die Hinterreifen deutlich verändert hat.»

«Insgesamt bin ich mit dem Freitag-Ergebnis ziemlich happy», ergänzte Brad. «Und wir wissen inzwischen recht genau, was wir ändern müssen, damit wir morgen schneller werden. Ich weiß genau, was ich brauche. Aber ob wir das Gesuchte auch finde, das hört sich einfacher an, als es ist. Wir waren jedenfalls mit beiden Reifenmischungen schnell, das ist erfreulich. Das Wichtigste wird sein, die beste Reifenmischung für die 27 Rennrunden am Sonntag auszuwählen.»

Die Teams sind sich einig: Bei Asphalttemperaturen um 65 Grad wird der Grand Prix am Sonntag auf dem Reifensektor ein Überlebenskampf.

Binder: «Ich bin zuversichtlich, dass wir das Bike am Samstag so abstimmen können, dass mir die Reifen das vermitteln, was ich zum Schnellfahren brauche. Wenn das klappt, können wir hier wieder super stark sein. Ich bin vorläufig mal froh, dass ich auf dem Weg ins Q2 bin.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, kombinierte Zeiten FP1+FP2:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,608 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,030 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,285

4. Jorge Martin, Ducati, +0,296

5. Enea Bastianini, Ducati, +0,313

6. Jack Miller, Ducati, +0,357

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,400

8. Brad Binder, KTM, +0,409

9. Miguel Oliveira, KTM, +0,441

10. Alex Rins, Suzuki, +0,498

11. Andrea Dovizioso, Yamaha, +0,695

12. Takaaki Nakagami, Honda, +0,706

13. Maverick Vinales, Aprilia, +0,736

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0,810

15. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,863

16. Alex Marquez, Honda, +0,946

17. Raul Fernandez, KTM, +0,949

18. Remy Gardner, KTM, +1,018

19. Pol Espargaro, Honda, +1,020

20. Joan Mir, Suzuki, +1,033

21. Pecco Bagnaia, Ducati, +1,237

22. Marc Marquez, Honda, +1,239

23. Darryn Binder, Yamaha, +1,406

24. Luca Marini, Ducati, +1,615

FP1 MotoGP, Mandalika, 18.3.

1. Pol Espargaró, Honda, 1:33,499 min (= 165,6 km/h)

2. Oliveira, KTM, + 0,044 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,079

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,382

5. Zarco, Ducati, + 0,743

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,753

7. Brad Binder, KTM, + 0,776

8. Bastianini, Ducati, + 0,828

9. Bagnaia, Ducati, + 0,858

10. Mir, Suzuki, + 0,980

11. Miller, Ducati, + 1,063

12. Dovizioso, Yamaha, + 0,711

13. Raúl Fernández, KTM, + 1,177

14. Nakagami, Honda, + 1,208

15. Viñales, Aprilia, + 1,216

16. Quartararo, Yamaha, + 1,294

17. Rins, Suzuki, + 1,394

18. Alex Márquez, Honda, + 1,398

19. Gardner, KTM, + 1,687

20. Bezzecchi, Ducati, + 1,759

21. Martin, Ducati, + 2,026

22. Marini, Ducati, + 3,272

23. Di Giannantonio, Ducati, + 3,339

24. Darryn Binder, Yamaha, + 3,617