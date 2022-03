Remy Gardner (KTM/18.): «Es war ein Schock»

Tech3-KTM-Rookie Remy Gardner reihte sich am ersten MotoGP-Trainingstag in Indonesien auf Rang 18 ein. Er spricht über die Piste und die äußeren Gegebenheiten auf Lombok.

Der Australier Remy Gardner büßte am Freitag in der ersten beiden freien Trainings der MotoGP-Asse auf Lombok gerade mal eine Sekunde ein. Dieser Rückstand brachte den australischen Moto2-Weltmeister schließlich auf Platz 18 der kombinierten MotoGP-Zeitentabelle.

Anders als am Vormittag im FP1 war Gardner der am schlechtesten platzierte Rookie. «Es fühlt sich ganz gut an. Der Grip ist besser, aber natürlich nicht so wie auf anderen Pisten. Das ist auch nicht überraschend. Denn der alte Asphalt ist noch recht schmutzig. Sie haben jedoch das Beste aus der Situation gemacht», bekräftigt Gardner. «Sie haben aber den schlimmsten Teil neu asphaltiert, das ist gut so.»

«Am Ende sind wir irgendwie nach hinten geschoben worden, es war aber nicht schlecht», schilderte Gardner. Und er verriet auch: «Wir sind am Nachmittag mit dem Motorrad zur Mitte der Session in eine ganz andere Richtung gegangen. Es war wieder zurück zu dem, was KTM und die Jungs wissen. Aber es ist nicht mein bevorzugtes Set-up gewesen.»

«Aber es sieht aus, als wäre diese Abstimmung effizient. Wenn ich mich noch besser darauf einstelle, könnte es sich recht positiv auswirken. Die erste Runde mit dem neuen Setting war dann gleich die schnellste Runde des Tages bei mir», räumte der 24-jährige Remy Gardner an. «Ich brauche einfach noch ein wenig mehr Zeit. Es fehlt mir jetzt noch eine gute halbe Sekunde auf die Jungs in den Werksteams. Aber es war ja der erste Tag.»

«Es wird auch anstrengend, wenn es nass werden sollte. Die Piste ist extrem anspruchsvoll. Die meisten Fahrer haben Probleme, hauptsächlich wegen der Hitze. Man spürt es schon nach sechs oder sieben Runden. Die Rennsimulation war nicht einfach bei den Tests. Auch die Sache mit dem Grip wird im Rennen über 27 Runden nicht einfach.»

Gardner erinnert sich dann: «Es war ein Schock, als ich diese Woche hierher kam, speziell am Nachmittag. Ich war vergangene Woche noch im Schnee bei zwei Grad. Es war heftig, speziell im FP2 bei den vier Stints. Da haben wir keine Pause gemacht, rein und raus, rein, und raus. Klar war ich dann müde auf dem Bike; ich denke die anderen Jungs auch. Ich habe jedenfalls nichts Spezielles gemacht.“

Ergebnisse MotoGP Mandalika, kombinierte Zeiten FP1+FP2:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,608 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,030 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,285

4. Jorge Martin, Ducati, +0,296

5. Enea Bastianini, Ducati, +0,313

6. Jack Miller, Ducati, +0,357

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,400

8. Brad Binder, KTM, +0,409

9. Miguel Oliveira, KTM, +0,441

10. Alex Rins, Suzuki, +0,498

11. Andrea Dovizioso, Yamaha, +0,695

12. Takaaki Nakagami, Honda, +0,706

13. Maverick Viñales, Aprilia, +0,736

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0,810

15. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,863

16. Alex Márquez, Honda, +0,946

17. Raúl Fernández, KTM, +0,949

18. Remy Gardner, KTM, +1,018

19. Pol Espargaró, Honda, +1,020

20. Joan Mir, Suzuki, +1,033

21. Pecco Bagnaia, Ducati, +1,237

22. Marc Márquez, Honda, +1,239

23. Darryn Binder, Yamaha, +1,406

24. Luca Marini, Ducati, +1,615

