Brad Binder (KTM/4.): «Ich fühle mich sehr gut»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder empfahl sich in Mandalika mit dem vierten Startplatz für ein weiteren Top-Ergebnis.

Brad Binder gelang beim Indonesien-GP auf dem 4,3 km langen Mandalika Street Circuit mit Startplatz 4 sein bisher bestes Qualifying-Ergebnis in der MotoGP-Klasse. Der letztjährige WM-Sechste liegt nach dem Saisonstart in der WM-Tabelle auf dem zweiten Platz, und es spricht einiges dafür, dass Red Bull KTM für das Hitzerennen über 27 Runden ausgezeichnet gerüstet ist. Es wird mit Außentemperatur bis zu 42 Grad gerechnet, der Asphaltbelag könnte sich bis auf 72 Grad erhitzen.

«Der heutige Tag war für uns alle ein bisschen schwierig», stellte Binder fest. «Denn die Streckenverhältnisse haben sich gegenüber dem Test vom Februar stark verändert. Sie haben sich sogar etwas vom gestrigen Freitag unterschieden. Im FP3 in der Früh hatten wir wieder gemischte Verhältnisse, die Piste ist nie ganz trocken geworden, deshalb habe ich nicht viele Runden gedreht. Ich habe es nur in den letzten acht Runden probiert, als der Belag langsam abgetrocknet ist. Ich habe mich im FP3 nicht stark stressen lassen, ich war ja fix für das Q2 qualifiziert.»

«Wir sind danach im FP4 rausgefahren und müssen jetzt analysieren, was dort vorgefallen ist. Denn das Bike hat sich nicht so benommen, wie wir erwartet haben. Ich hatte da wirklich arge Mühe, und wir müssen jetzt noch einige Hausaufgaben für das Rennen erledigen. Bisher haben wir keine passenden Antworten. Ich weiß nicht, was wir tun müssen, um diese Probleme zu lösen.»

«Aber ich fühle mich gut für das Rennen, ich freue mich darauf», versicherte der 26-jährige Moto3-Weltmeister von 2016. «Ich bin ziemlich zuversichtlich. Doch im Warm-up morgen müssen wir noch schlau arbeiten und alles perfekt für das Rennen vorbereiten. Ich rechne mit einem starken Rennen. Es ist zwar wirklich sehr heiß, aber ich fühle mich sehr gut auf dem Motorrad. Ich habe nie das Gefühl, ich müsste körperlich zu viel schuften. Ich denke, ich werde mit der Renndistanz ausgezeichnet klar kommen. Wenn ich es schaffe, dass meine Reifen durchhalten, können wir vorne mitmischen.»

MotoGP-Ergebnis Mandalika, Q2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,067 min

2. Martin, Ducati, 1:31,280 min, + 0,213 sec

3. Zarco, Ducati, 1:31,378, + 0,311

4. Brad Binder, KTM, 1:31,433, + 0,366

5. Bastianini, Ducati, 1:31,504, + 0,437

6. Bagnaia, Ducati, 1:31,507, + 0,440

7. Oliveira, KTM, 1:31,566, + 0,499

8. Rins, Suzuki, 1:31,582, + 0,515

9. Miller, Ducati, 1:31,714, + 0,647

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,723, + 0,656

11. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,829, + 0,762

12. Morbidelli, Yamaha, 1:32,336, + 1,269



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:31,666 min

14. Bezzecchi, Ducati, 1:31,695

15. Marc Márquez, Honda, 1:31,830

16. Pol Espargaró, Honda, 1:31,831

17. Dovizioso, Yamaha, 1:31,870

18. Mir, Suzuki, 1:31,875

19. Alex Márquez, Honda, 1:31,987

20. Viñales, Aprilia, 1:32,006

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,122

22. Gardner, KTM, 1:32,140

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,299

24. Nakagami, Honda, 1:32,330