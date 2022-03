Sachsenring-Grand Prix 2022: Helfer gesucht!

Im Juni ist am Sachsenring endlich wieder viel los

Für den Motorrad Grand Prix von Deutschland werden von den Veranstaltern Helfer für bestimmte Bereiche gesucht. Dabei können die Freiwilligen das Rennen hautnah erleben und von weiteren Vergünstigungen profitieren.

Der Liqui Moly Motorrad Grand Prix von Deutschland von 17. bis 19. Juni auf dem Sachsenring zählt 2022 wieder zu den größten Veranstaltungen im Bundesgebiet. Nach zwei Jahren Pause dürfen wieder Fans dabei sein. Für den reibungslosen Ablauf des Events braucht es jedoch zahlreiche helfende Hände.



Freiwillige Helfer haben daher wieder die Chance, das Organisationsteam der Sachsenring-Event GmbH zu unterstützen und erhalten dabei interessante Angebote und Vergünstigungen.

Als Helfer sind die Freiwilligen zudem ganz nahe an den Superstars der Szene dran. Es warten vielseitige Einsatzgebiete am und rund um den Sachsenring, wie zum Beispiel als Tribünenordner, Ordner auf dem Veranstaltungsgelände oder in den Parkbereichen.



Für alle GP-Helfer gibt es eine Aufwandsentschädigung. Zudem besteht die Möglichkeit, ein vergünstigtes Angehörigenticket zu erwerben. Helfer parken außerdem kostenlos auf Parkplatz P 12 und können kostenlos den Shuttle-Bus zum Gelände nutzen.

Melden können sich die Interessierten telefonisch unter 03723/8099190 und per E-Mail an die eigens eingerichtete Adresse helfer@sachsenring-event.de oder auch direkt am Sachsenring im ADAC-Turm. Alle Infos gibt es auch im Internet unter: adac-motorsport.de/motogp-sachsenring/helfer

Der GP-Kalender 2022:

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*= Flutlichtrennen