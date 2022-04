Im Live-Ticker: Das MotoGP-Qualifying in Argentinien

Der Super-Samstag in Termas de Río Hondo findet mit dem MotoGP-Qualifying seinen Abschluss: Wer sichert sich die Pole-Position? SPEEDWEEK.com tickert Q1 und Q2 ab 22.05 Uhr live.

Nur 25 Minuten nach dem Ende des zweiten und letzten freien Trainings der MotoGP-Klasse steht in Termas um 17.05 Uhr Ortszeit (22.05 Uhr MESZ) das Qualifying der Königsklasse an. Die Pole-Setter in den zwei kleinen Klassen, die nach den Logistik-Problemen ihr gesamtes Samstags-Programm bereits vor dem FP2 der MotoGP-Klasse absolvierten, stehen mit Sergio Garcia (GASGAS) und Fermín Aldeguer (Boscoscuro) bereits fest.

Wer aber schnappt sich die MotoGP-Pole für den ersten Argentinien-GP seit 2019? Damals sicherte sich Marc Márquez den besten Startplatz und im Anschluss auch den Sieg. Allerdings fehlt der Repsol-Honda-Star wegen einer erneuten Phase der Diplopie (Doppelsichtigkeit) an diesem verkürzten Rennwochenende. Für ihn springt zum 17. Mal seit Brünn 2020 der Bayer Stefan Bradl ein.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Termas de Rio Hondo

Das MotoGP-Qualifying aus Termas im Live-Ticker: