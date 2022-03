Offiziell: Marc Márquez verpasst Argentinien-GP

Die #93 von Marc Márquez wird am kommenden Wochenende nicht zu sehen sein

Nach einer erneuten Untersuchung bei Dr. Dalmau teilte Honda am Dienstag mit, dass die Genesung von Marc Márquez zwar Fortschritte mache, er aber für das kommende MotoGP-Rennwochenende in Termas ausfällt.

Eine Woche nach Marcs Horror-Highsider im Warm-up des Indonesien-GP, der eine weitere Phase der Diplopie (Doppelsichtigkeit) zur Folge hatte, unterzog sich Marc Márquez am gestrigen Montag in der Hospital Clínic von Barcelona beim Augenspezialisten Dr. Sánchez Dalmau einer weiteren Untersuchung. Der Arzt habe dabei eine bedeutende Verbesserung festgestellt, ließ Honda in einer kurzen Mitteilung wissen.

«Die zweite neuroophthalmologische Untersuchung, die am Montag an Marc Márquez durchgeführt wurde, zeigte eine sehr günstige Entwicklung der Lähmung des vierten rechten Nervs, die nach dem Sturz in Indonesien auftrat. Die Genesung ist noch nicht abgeschlossen», lautete das Urteil von Dr. Dalmau.

Wie schon im vergangenen Winter verfolgt der achtfache Weltmeister weiter den konservativen Behandlungsweg (ohne Operation) mit regelmäßigen Kontrollvisiten. Eine Teilnahme von Marc Márquez am Argentinien-GP schloss Honda nun auch offiziell aus.