Alex Rins (Suzuki/3.): «Sehr happy für Aleix!»

Suzuki-Ass Alex Rins kämpfte sich im MotoGP-Rennen von Termas de Río Hondo auf das Podium und durfte den Sensations-Triumph von Aleix Espargaró für Aprilia aus nächster Nähe beobachten.

Alex Rins sicherte sich in Termas das erste Suzuki-Podium unter dem neuen Strategen Livio Suppo. Eine Zeit lang sah es im ersten Renndrittel sogar danach aus, als ob Rins zu Jorge Martin und Aleix Espargaró aufschließen könnte. Am Ende wurde Rins solider Dritter.

Rins war am Sonntag von Startplatz 7 losgefahren. In Argentinien hatte der Spanier im Jahr 2018 sein erstes MotoGP-Podium eingefahren. «Ich bin happy über P3, aber wir müssen uns einfach besser qualifizieren. Ich verliere viel Zeit mit den Überholmanövern. Das Problem war der Start von P7», hielt der Spanier fest.

«Von einer besseren Position aus wäre ich eventuell in der Lage gewesen, mit Martin und Aleix mitzufahren. Es war sehr fordernd, das Grip-Level war aber nicht sehr hoch, aber das galt für alle Fahrer. Ich freue mich jetzt auf Austin, das ist eine wirklich gute Piste für uns. Wir sind auf einem guten Weg», betonte der Suzuki-Werksfahrer.

Teamkollege Joan Mir kam als Vierter an. Suzuki führt nun in der Team-Wertung, was Suppo unmittelbar nach dem Rennen so quittierte: «Das ist schon mal eine WM, die wir anführen.»

«Wenn man das Podium heute sah, dann ist klar: Wir leben alle drei in Andorra. Es ist gut, dort zu leben und zu trainieren», befand Rins. «Zu Aprilia: Sie haben den Weg gefunden. Auch in den Trainings war Aleix super schnell, ich bin sehr happy für ihn.»

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 1:21,442 min

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.