Termas: Aleix Espargaró holt Aprilia-Sensationssieg 03.04.2022 - 20:59 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Aleix Espargaró bejubelt seinen ersten GP-Sieg

Aleix Espargaró hat es geschafft. In seinem 200. MotoGP-Rennen holt sich der Aprilia-Werksfahrer in beeindruckender Manier seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Ein Meilenstein für den Hersteller aus Noale.